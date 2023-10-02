أحمد موسى يوجه التحية لمؤسسة أبو العينين.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات لتنظيم مؤسسة أبو العينين بالتعاون مع التحالف الوطني احتفالية جماهيرية لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية.



وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الاحتفالات في كافة محافظات مصر، قائلا: "الشباب في الاحتفالات، حاجة جميلة جدا، إحنا بنحتفل بانتصارات أكتوبر، كمان الفنانين موجودين، عاملين حاجة كويسة وجميلة جدا".





ووجه الإعلامي أحمد موسى التحية لمؤسسة أبو العينين بسبب الاحتفالات الضخمة لتأييد الرئيس السيسي، قائلا: "كل التحية للتحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة أبو العينين، والأحزاب السياسية، والنقابات وكل مواطن قرر أن يتواجد لدعم جيشه وتقديم الشكر لها والشكر للرئيس السيسي، ومطالبته بالترشح للانتخابات الرئاسية".