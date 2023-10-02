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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يوجه التحية لمؤسسة أبو العينين.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات لتنظيم مؤسسة أبو العينين بالتعاون مع التحالف الوطني احتفالية جماهيرية لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية.

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أحمد موسى: الشعب المصري في كل ميادين مصر.. كأنها 30 يونيو| فيديو

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أحمد موسى: شعب مصر في الشوارع والميادين لدعم الرئيس السيسي.. فيديو


وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الاحتفالات في كافة محافظات مصر، قائلا: "الشباب في الاحتفالات، حاجة جميلة جدا، إحنا بنحتفل بانتصارات أكتوبر، كمان الفنانين موجودين، عاملين حاجة كويسة وجميلة جدا".


ووجه الإعلامي أحمد موسى التحية لمؤسسة أبو العينين بسبب الاحتفالات الضخمة لتأييد الرئيس السيسي، قائلا: "كل التحية للتحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة أبو العينين، والأحزاب السياسية، والنقابات وكل مواطن قرر أن يتواجد لدعم جيشه وتقديم الشكر لها والشكر للرئيس السيسي، ومطالبته بالترشح للانتخابات الرئاسية".

أحمد موسى الشوارع والميادين الرئيس السيسي دعم الرئيس السيسي

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