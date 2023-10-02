رافعين الأعلام وصورة الرئيس.. الآلاف يحتشدون بميدان الشهيد هارون ببني سويف

احتشد الآلاف من أهالي محافظة بني سويف من عصر اليوم الاثنين بميدان الشهيد " محمد إبراهيم هارون "الزراعيين سابقا"، للاحتفال بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعوته للترشح لفترة رئاسية جديدة، كما نظم حزب وتزين الميدان بصور ولافتات للرئيس عبدالفتاح السيسي ولافتات تأييد من حزب "مستقبل وطن" التي تصدرت المشهد في الميدان وبحضور عدد من الأحزاب السياسية الأخرى والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية.

وتمركز الأهالي بميدان الشهيد هارون "الزراعيين " بوسط مدينة بني سويف ملتفين حول مسرح كبير أقيم خصيصا لاستقبال المطربين هيثم شاكر ومصطفي حجاج وسط هتافات الجماهير ودعواتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفتره رئاسية جديدة.

الآلاف يحتشدون ببني سويف

الآلاف يحتشدون ببني سويف

الآلاف يحتشدون ببني سويف

الآلاف يحتشدون ببني سويف

الآلاف يحتشدون ببني سويف

الآلاف يحتشدون ببني سويف