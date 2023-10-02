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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطعيم 66730 طفلا وطفلة من العدد المستهدف بقرى ومدن سيناء

تطعيم الأطفال بقرى
تطعيم الأطفال بقرى سيناء

قال الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والاعلام الصحي في مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، إن الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال حققت في يومها الأول 62.5% من إجمالي عدد الأطفال المستهدف..حيث تم  تطعيم 66730 طفلا وطفلة في اليوم الأول للحملة  وجاري استكمال أعمال الحملة حتى الأربعاء القادم.

 

 

106الف 

وأضاف حمدي، في بيان، أن المستهدف خلال الحملة تطعيم 106 ألف و760 طفلًا وطفلة من سن يوم وحتى عشر سنوات، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال المقيمين في قرى ومدن شمال سيناء من المصريين والأجانب من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.
 

بدوره، أكد فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليست له آثار جانبية وهو عبارة عن نقطتين على اللسان ويجب إعادة التطعيم إذا تقئ الطفل أو لفظ التطعيم.

وأشار عثمان إلى انتظام العمل في الحملة وإقبال المواطنين على الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والفرق الثابتة والمتحركة البالغ عددها 500 فريقا  على مستوى مدن وقرى المحافظة لتطعيم أطفالهم.

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