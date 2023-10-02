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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطة لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة بمناطق سيناء

سدود تحويلية لمواجهة
سدود تحويلية لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة بسيناء

أكد  اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم وضع خطة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، استعدادا  لموسم الأمطار والسيول المحتملة، وذلك من خلال قيام الجهات المعنية بمراجعة خطط الطوارئ الخاصة بها بشكل مستمر.

وأعلن المحافظ، أنه تم  تشكيل غرفة عمليات رئيسية  بديوان عام المحافظة ، برئاسة السكرتير العام وتضم في عضويتها أعضاء من الجهات المعنية للتواجد بالديوان العام أثناء النوات لمتابعة الأحداث أولا بأول وإعداد تقرير وإرساله إلى الوزارات المعنية، والربط مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية.

 

وأصدر  اللواء شوشة ،تكليفاته لكافة الجهات  من أجل تفعيل غرف العمليات وموافاة غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام بالمحافظة بالأحداث أولا بأول.

 

مخرات السيول:

 

أشار المحافظ ، إلى أنه تم تطهير مخرات السيول بمناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء ، والتأكد من عدم وجود أي عوائق أو إشغالات في مجرى السيل في مناطق وسط سيناء ومدينة العريش، وأن الحالة الفنية للسدود جيدة.

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سيناء موسم الامطار السيول خطه

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