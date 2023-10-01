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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح مدرسة الخروبة والفصل سابق التجهيز بشيبانة

افتتاح مدرسة جديدة
افتتاح مدرسة جديدة بالشيخ زويد

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء يسري عبد الله سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الأبنية التعليمية، وحمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مدرسة الخروبة للتعليم الأساسي بالشيخ زويد والفصل السابق التجهيز بمدرسة نجع شيبانة برفح، بحضور سعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد وجمال عبد الناصر، رئيس مركز ومدينة رفح، وغريب حسن، مدير فرع الأبنية التعليمية بشمال سيناء ومشايخ القبائل والعواقل.

 

11فصلا

وقال المحافظ إن مدرسة الخروبة بالشيخ زويد تم إنشاؤها على مساحة 7826 مترًا مربعًا، وتتكون من دور أرضي و3 أدوار عليا بمساحة 390 مترا مربعا، وتضم 11 فصلا تعليميا وتم إنشاؤها بتكلفة بلغت 5 ملايين و322 ألفا و849 جنيهًا.

وأضاف أن افتتاح الفصل سابق التجهيز في مدرسة نجع شيبانة يأتي في إطار دعم وزارة التربية والتعليم بالفصول سابقة التجهيز، ودعم القرى العائدة وتمكين التعليم لطلاب القرى العائدة واستيعاب أكبر عدد من الطلاب وتخفيف الكثافة الطلابية.

بدوره، قدم اللواء يسري عبد الله سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الأبنية التعليمية، التهنئة بمناسبة العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن سيناء قطعة غالية من أرض مصر، وأنها تشهد طفرة كبيرة في المشروعات التعليمية والمدارس التي تقوم بتنفيذها الهيئة.

وأشار حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم التنسيق مع المحافظة لزيادة عدد الفصول سابقة التجهيز في مدارس القرى العائدة، حيث تقوم المديرية بتأثيث تلك الفصول ومدها بالأثاث اللازم للعملية التعليمية.

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