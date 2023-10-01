رئيس منطقة شمال سيناء الأزهرية يتفقد سير العملية التعليمية بالمعاهد

انطلقت اليوم الاحد، أول أيام العام الدراسي الجديد 2024/2023م، بمعاهد منطقة شمال سيناء الأزهرية، بالمراحل التعليمية المختلفة.

حيث تفقد الشيخ محمد سعد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، سير الدراسة بعدد من المعاهد الأزهرية بالعريش.

وتفقد مجمع الصفا الابتدائى وفتيات الاعدادى والثانوى، ومجمع السمران الابتدائي وفتيات الاعدادى، للاطمئنان على سير اليوم الدراسي والالتزام بجميع التعليمات الخاصة بحضور المعلمين والطلاب، وتحضير الدروس، وتوزيع المناهج الدراسية، والكتب الدراسية.

رياض الأطفال:

كما تابع محمد عبدالعظيم، المدير العام بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، سير الدراسة بمعهد العريش الجديد رياض الأطفال والابتدائي، ومعهد بنين وفتيات العريش الاعدادى الجديد، من حيث الفصول الدراسية للتأكد من تواجد جميع المعلمين، والالتزام بالتحضير وشرح المناهج منذ اليوم الأول للدراسة.

ووجه رئيس منطقة شمال سيناء الأزهرية التهنئة للطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالعام الدراسي الجديد، وحثهم علي الجد والاجتهاد، خاصة مع توفير نخبة من أفضل المعلمين والمعلمات لطلاب الأزهر الشريف.