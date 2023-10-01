انطلاق مهرجان سيناء الأول للزيتون بمدينة العريش

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مهرجان سيناء الأول للزيتون بالعريش، في حضور محمد درغام، المنسق العام للمهرجان، القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية.



وعلى هامش افتتاح المهرجان شارك المحافظ والوزير في مارثون للمشي، بجانب تفقد معارض منتجات الزيتون، ومعارض المنتجات اليدوية والسيناوية وحضور عرض لفرقة العريش للفنون الشعبية، بجانب تفقد موسم حصاد الزيتون وتفقد مراحل انتاج زيت الزيتون بمعصرة الشباب.



وأكد المحافظ علي افتتاح مهرجان الزيتون ضمن احتفال المحافظة باليوبيل الذهبي لنصر السادس من أكتوبر، مشيرًا الي افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في شتي القطاعات بمختلف مدن المحافظة بهذه المناسبة.



وأشار وزير الشباب والرياضة، الي مشاركة الوزارة في موسم حصاد الزيتون من خلال مزرعة الشباب التي تحتوي علي 50 فدان من أشجار الزيتون مختلفة الأنواع، بجانب مصنع تخليل الزيتون ومعصرة الزيتون، معلنًا عن زيادة المساحة المنزرعة من الزيتون خلال السنوات المقبلة.

لأول مرة:



وقال محمد درغام، المنسق العام للمهرجان، أن المهرجان أقيم في مزرعة الزيتون على طريق المطار شرق مدينة العريش ولمدة 6 أيام متتالية،

ويقام لأول مرة على أرض شمال سيناء، وسيقام بصفة سنوية بهدف القاء الضوء على زيتون سيناء وتسويق منتج الزيتون في مختلف المحافظات المصرية ومختلف دول العالم.

وأشار درغام إلى أن المهرجان سيتضمن عدد من الفاعليات من بينها معارض لعرض منتجات الزيتون وندوات تثقيفية حول الزيتون بمشاركة أساتذة الجامعات وندوات تسويقية حلة كيفية تسويق منتجات الزيتون وجلسات لمناقشة المشاكل التي تواجه المزارعين والعمل علي حلها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة بجانب تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة زيتون بمختلف مراكز محافظة شمال سيناء.

ولفت درغام إلى أنه على هامش المهرجان اقيم سوق تجاري لعرض منتجات الزيتون والاعشاب التي تشتهر بها محافظة شمال سيناء، بجانب إقامة معرض للمنتجات السيناوية المتنوعة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

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