محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا من وزارة الصحة



استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وفد من وزارة الصحة برئاسة الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية، خلال زيارته الي المحافظة لمتابعة الحملة المحدودة لشلل الأطفال والتي تنفذها وزارة الصحة، وذلك في حضور الدكتور، محمد عبد الفتاح عبد المولي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، الدكتورة، رحاب محمد عبد الحميد اللقاني، مدير البرنامج الموسع للتطعيمات، الدكتور، مجدي عبد الحميد شرف، استشاري منظمة الصحة العالمية، الدكتور أسامة سالم أحمد مدير الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء.



وثمن المحافظ، الدور الذي تقوم به وزارة الصحة والدعم المتواصل لمحافظة شمال سيناء، مشيرا الي أن المحافظة تشهد طفرة تنموية كبيرة في المنشآت الصحية والطبية.



وأشار المحافظ ، إلي قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع المحافظة لتوصيل الخدمة الصحية إلى جميع المواطنين في القري والتجمعات البعيدة والمناطق النائية في مختلف ربوع المحافظة.



وأكد المحافظ، على أن المحافظة بجميع أجهزتها تعمل علي إنجاح المبادرات الرئاسية والحملات الصحية وخاصة حملة شلل الأطفال، وذلك لتحقيق المستهدف والحفاظ علي مصر خالية من مرض شلل الأطفال واحتواء أي فيروس وافد من دول الجوار.



بدوره أكد الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية، علي أن التطعيم متوفر بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء المختلفة، مشيرًا إلى مشاركة 500 فريقًا ثابتًا ومتحركًا في الحملة.

أضاف قنديل، أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية وهو عبارة عن نقطتين على اللسان ويجب إعادة التطعيم إذا تقئ الطفل أو لفظ التطعيم.

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وقال الدكتور أسامة سالم أحمد، مدير الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، أن المستهدف خلال الحملة تطعيم 106 ألف و760 طفلًا وطفلة من سن يوم وحتى عشر سنوات، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال المقيمين في محافظة شمال سيناء من المصريين والأجانب من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

أضاف مدير الطب الوقائي، أنه تم تطعيم عدد ٦٦٧٣٠ في اليوم الأول للحملة بنسبة ٦٢.٥٪ من إجمالي المستهدف وجاري استكمال أعمال الحملة حتى يوم الاربعاء القادم.