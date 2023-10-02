الولايات المتحدة تكشف حقيقة حضور بوتين قمة أبيك في سان فرانسيسكو

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تفترض أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر القمة المقبلة لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في نوفمبر المقبل.

وأضاف ميللر في مؤتمر صحفي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن يكون في سان فرانسيسكو في نوفمبر، وأعتقد أنه يمكننا جميعا أن نكون واضحين بشأن ذلك".

وتابع ميللر: "قلنا إننا نعترف بالتزاماتنا كمضيف لمنتدى أبيك، لكننا سنحترم قواعد ولوائح عقوباتنا ونوجه الدعوات.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إلى أنه "سيكون مندهش إذا أراد فلاديمير بوتين الحضور إلى اجتماع في سان فرانسيسكو".