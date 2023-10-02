فشل سياسة عزل روسيا.. الكشف عن نجاحات كبيرة لـ بوتين ضد الغرب

قالت مجلة “فوكاس” الألمانية، إن الغرب يحتاج إلى استخلاص نتائج مخيبة للآمال بسبب فشل سياسة العزلة التي ينتهجها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأوضحت الصحيفة الألمانية، أن "الأمور تسير على ما يرام، لكن ليس بالنسبة للغرب، بل بالنسبة لفلاديمير بوتين.. فقد أظهر الاقتصاد الروسي درجة عالية من المرونة تحت وطأة العقوبات الغربية، ونجح التحول من الاقتصاد السلمي إلى الاقتصاد العسكري.. بينما الدعم الغربي لأوكرانيا ينهار".

وأضافت أنه “على عكس كل التوقعات، تتوقع روسيا أن يصل النمو الاقتصادي إلى 1.5٪، فالنجاحات الاقتصادية التي حققتها روسيا والموقف القوي للرئيس الروسي يجب أن يجبر الغرب على استخلاص "استنتاجات مخيبة للآمال" حول فعالية سياساته”.

وأشارت المجلة إلى أن الغرب لم يتمكن من إضعاف موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعزله عن الساحة الدولية وإلحاق الهزيمة به عسكريا.

ولفتت إلي أن “كل هذا يجعل الحل الدبلوماسي للصراع الأوكراني أقرب”.