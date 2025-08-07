بيحصل كتير في الصيف.. كيفية منع انخفاض ضغط الدم

يعاني كثيرون من انخفاض ضغط الدم خلال فصل الصيف خاصه خلال موجات الحر الشديد وارتفاع درجه الحرارة .. فهل يمكن أن تحمى نفسك من هذه المخاطر؟

وفقا لما جاء في كيفية sahyadrihospital نعرض لكم كيفية منع انخفاض ضغط الدم في الطقس الحار.

حافظ على رطوبة جسمك لذا اشرب كميات كبيرة من الماء والسوائل الغنية بالإلكتروليت للحفاظ على حجم الدم.

تجنب التعرض للحرارة الزائدة يجب أن تبقى في الداخل خلال ساعات الذروة من الشمس (12 ظهرًا – 4 عصرًا).

ارتدِ ملابس خفيفة حيث تساعد الأقمشة الفضفاضة القابلة للتنفس على منع ارتفاع درجة الحرارة.

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا على أن يتضمن الأطعمة الغنية بالصوديوم والبوتاسيوم للحفاظ على مستويات ضغط الدم.

مراقبة الدواء و استشر طبيبك إذا كان دوائك يحتاج إلى تعديل في الصيف.

قم بتغيير وضعيتك ببطء فيمكن للحركات المفاجئة أن تؤدي إلى تفاقم الدوخة وتقلبات ضغط الدم.