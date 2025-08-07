قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية.. ننشر مصروفات كل كلية بالأرقام
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية العاشرة من مصر إلى قطاع غزة
كينيدي يشعل الجدل .. الولايات المتحدة توقف تمويل تطوير لقاحات كورونا
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7 أغسطس.. كم وصل عيار 21؟
موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسمياً.. وهذه أسعار التذاكر
هل يلزم الزوج تنفيذ شرط الطلاق بعد الإنجاب؟.. د. عطية لاشين يوضح الحكم
أخبار التوك شو | أحمد موسى: الرئيس السيسي أغلق ملف التهجير للأبد.. وقانون الايجار القديم متوازن
الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا
روسيا تتحرك لحماية دوديك .. جلسة طارئة بمجلس الأمن وسط أزمة عزل رئيس صرب البوسنة
رابط وخطوات التسجيل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025
خيانة عسكرية أم طموح متهور .. اعتقال جندي أمريكي حاول بيع أسرار دبابة "أبرامز"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تتحرك لحماية دوديك .. جلسة طارئة بمجلس الأمن وسط أزمة عزل رئيس صرب البوسنة

مجلس الأمن
مجلس الأمن
القسم الخارجي

طلبت روسيا رسميًا عقد جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة ما وصفته بـ"التطورات المقلقة" المتعلقة بوضع رئيس جمهورية صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، الذي يواجه تهديدًا بالعزل بعد صدور حكم قضائي يدينه ويجرده من صلاحياته.

وأكدت بعثة بنما، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في أغسطس الجاري، أن الجلسة ستُعقد يوم الخميس بطلب من موسكو، في خطوة تعكس استنفارًا دبلوماسيًا من جانب روسيا دفاعًا عن أحد أبرز حلفائها في البلقان.

ويأتي هذا التحرك بعد أن قضت المحكمة في البوسنة والهرسك بالحكم على دوديك بالسجن لمدة عام واحد، إلى جانب حرمانه من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة ست سنوات، إثر تجاهله العلني لقرارات الممثل السامي للمجتمع الدولي في البلاد، كريستيان شميدت، الذي تولّى منصبه في مايو 2021 دون موافقة مجلس الأمن، وهي النقطة التي تعتبرها موسكو مصدرًا للطعن في شرعية القرار.

في أعقاب الحكم، أصدرت لجنة الانتخابات المركزية في البوسنة قرارًا بسحب كافة الصلاحيات من دوديك، ما اعتبرته القيادة الصربية في البلاد انقلابًا مؤسساتيًا على الإرادة الشعبية في الكيان الصربي داخل البوسنة والهرسك. 

وأوضحت اللجنة أن القرار سيُنفّذ خلال شهر إلى شهرين، بعد انتهاء المهلة القانونية للطعن.

من جهتها، استنكرت روسيا ومعها صربيا هذه الإجراءات، واعتبرتا دوديك لا يزال الرئيس الشرعي المنتخب لما يُعرف بـ"الكيان الصربي"، ورفضتا الاعتراف بشرعية قرارات لجنة الانتخابات أو المحكمة، واعتبرتاها خرقًا للتوازن الدستوري في البوسنة.

دوديك نفسه خرج بتصريحات متحدية، مؤكدًا أنه لن يمتثل لأي قرار يصدر عن هيئة لا تعترف بصلاحياته، واصفًا الخطوة بأنها محاولة لإقصائه سياسيًا بإملاءات دولية وغطاء قانوني "مفبرك".

وبينما تتصاعد الضغوط القانونية والسياسية على دوديك، تستعد الساحة الدولية لمواجهة دبلوماسية جديدة داخل أروقة مجلس الأمن، حيث من المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة انقسامًا حادًا بين روسيا والدول الغربية بشأن شرعية الحكم واستقلال مؤسسات البوسنة.

هذا التصعيد يعيد إلى الأذهان هشاشة التوازنات في دولة لا تزال تعيش تداعيات اتفاق دايتون، وسط صراع مستمر بين السيادة الوطنية والتدخل الدولي، في منطقة تعد من أكثر بؤر التوتر القابلة للاشتعال في أوروبا الشرقية.

مجلس الامن روسيا صرب البوسنة ميلوراد دوديك موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

البلوجر خالد الرسام

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

الدكتور محمود فوزي

في حالة فقدان عقود الإيجار.. الحكومة تكشف عن الحل البديل لـ"صدى البلد"

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

أم مكة

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

ترشيحاتنا

باوربنك

سرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2025

جهاز Redmi Pad 2 Pro،

جهاز لوحي ذكي بسعر تنافسي .. شاومي تنافس بـ تابلت Redmi Pad 2 الجديد

ساعة آبل ووتش ألترا

مع قرب إنطلاقها.. 3 إضافات مميزة لساعة "أبل ووتش ألترا" تعرف عليها

بالصور

ساندى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندى
ساندى
ساندى

تركيبة بسيطة لكن قوية.. فوائد بذور الشيا وطريقة تحضيرها

فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها

بـ 6 آلاف جنيه.. مي عمر تخطف الأنظار بفستان قصير

.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير
.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير
.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير

الجو هيقلب تاني.. بعد تحذيرات الأرصاد كيف تؤثر الحرارة على ضغط الدم

ضغط الدم
ضغط الدم
ضغط الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد