شغله عشان يسكت.. رسالة من نجم الأهلي السابق إلى الخطيب عن مصطفى يونس
الحريديم يتوعّدون الحكومة في إسرائيل ويطالبون بتدخل البيت الأبيض
تامر أمين يفتح النار على أصالة: إزاى توصفي المختلف معاكي بالمتخلف
بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي
9 أسباب تؤدي إلى انقطاع الرزق.. تجنب هذه الأعمال فورًا
وفاة رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية في حادث تصادم
اتفاق بين سيول وواشنطن يعفي رقائق كوريا الجنوبية من رسوم جمركية أمريكية ضخمة
بجنيه واحد.. تامر حسني يدعو لتطبيق فكرة جديدة لعلاج الفقراء
في زمن الأزمات العالمية.. الاحتياطي النقدي المصري يتجاوز 49 مليار دولار
في مواجهة محتملة .. ترامب يهدد بضربة عسكرية جديدة لإيران حال مواصلة برنامجها النووي
أمير مرتضى منصور يعلق على تجربة جون إدوارد في الزمالك.. ماذا قال؟
الشماتة أرخص بطولة.. تعليق مثير من أم خالد بعد شائعة القبض عليها
أخبار العالم

في مواجهة محتملة .. ترامب يهدد بضربة عسكرية جديدة لإيران حال مواصلة برنامجها النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديث مع الصحفيين، إن واشنطن “ستعود” إذا ما استؤنف البرنامج النووي الإيراني، مما يرمز إلى تحذير ضمني بعودة محتملة إلى الإجراءات أو الردود ذات الطابع القوي لدفع طهران إلى التراجع عن هذا الطريق، وفقا لموقع يديعوت احرونوت

ويتزامن هذا التصريح مع سياق متوتّر تشهده خارطة السياسة النووية في الشرق الأوسط. ففي 28 يوليو 2025، حذّر ترامب مجددًا من إعادة إطلاق البرنامج النووي من جانب إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة “ستمسحها من الوجود أسرع مما ترمش عينك” 

ومجددًا، قال في وقت لاحق إن وقف البرنامج النووي أمر لا يحتمل التفاوض، ملمحًا إلى قدرة الرد العسكري المباشر إذا لزم الأمر، وفقا لـ رويترز

هذا الخطاب يأتي في إطار سياسة “الضغط الأقصى” التي استعادت زخمها منذ عودته إلى البيت الأبيض في أوائل عام 2025، والتي تهدف لضم إيران إلى طاولة المفاوضات تحت تهديد واضح باستخدام القوة أو فرض عقوبات بالغة القسوة.

ومن الناحية الإيرانية، أعرب وزير الخارجية عباس عراقجي عن موقف أكثر حذرًا، قائلاً إن طهران لن تستأنف المفاوضات النووية مع واشنطن إلا بعد تقديم التعويضات عن الخسائر التي لحقت بها خلال الصراع الأخير، وخصوصًا نتيجة الضربات الجوية التي شنّها الطرفان على منشآتها النووية. وشدّد على ضرورة وجود خطوات بناء ثقة قبل العودة إلى طاولة الحوار، حسب فايننشال تايمز

ولا يخلو المشهد النووي الإقليمي من توترات إضافية، حيث أن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو ألحقت أضرارًا كبيرة بمواقع تخصيب اليورانيوم لدى إيران، ما دفع طهران إلى تعليق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية، حسب تايم الأمريكية.

ويكشف التصعيد الأخير عن أزمة ثقة عميقة بين الجانبين، في ظل غياب مؤشرات حقيقية نحو انفراجة أو اتفاق جديد.

وتعكس تصريحات ترامب نهجًا صارمًا للغاية، يميل إلى استخدام القوة كخيار أول، رغم وجود قنوات دبلوماسية متقطعة. في المقابل، تعلو الأصوات داخل إيران التي تنادي ببناء الثقة والحصول على ضمانات قبل الانخراط مجددًا في أي حوار. ويبدو أن المعركة المستقبلية ستُخاض على جبهتين: المواجهة المباشرة والتهديد الصريح من جانب واشنطن، وضرورة التعويض والإصلاح السياسي من جانب طهران.

البلوجر خالد الرسام

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

الدكتور محمود فوزي

في حالة فقدان عقود الإيجار.. الحكومة تكشف عن الحل البديل لـ"صدى البلد"

أطباء بطب طنطا

تحرك عاجل لوأد فتنة قسم النساء والتوليد بطب طنطا.. بيان رسمي

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

أم مكة

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

السوشيال

أمين الفتوى يحذر من تحول الأخلاق لسوق نخاسة على السوشيال

فعاليات الأسبوع الدعوي التاسع بالأزهر

في رحاب الجامع الأزهر.. الأمانة والمسئولية محور ندوة الأسبوع الدعوي التاسع

وزير الأوقاف الأردني

الأزهري يهنئ نظيره الأردني بتجديد الثقة الملكية بتوليه حقيبة الأوقاف

طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي بالطحينة والرمان

مش بس علاج البطن .. فوائد لا تعرفها عن اليانسون

السترتش ماركس..هل يمكنك التخلص منها؟

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مثيرة

واقعة طفل المهندسين

طفل يفارق الحياة على يد شاب داخل سوبر ماركت.. والسبب صادم

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

