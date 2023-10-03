بولندا تعلن فرض «ضوابط مؤقتة» على الحدود مع سلوفاكيا

أعلنت بولندا اليوم، الثلاثاء، أنها ستفرض "ضوابط مؤقتة" على حدودها مع سلوفاكيا اعتبارا من منتصف الليل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال وزير الداخلية البولندي، ماريوش كامينسكي، إنه "اليوم من منتصف الليل نقوم بإعادة عمليات التفتيش الحدودية المؤقتة على الحدود السلوفاكية".

وأضاف: "سنتحقق من الإدخالات إلى بولندا"، مشيرا إلى أنه سيتم فرض تلك التدبير لمدة 10 أيام.



وكانت بولندا أعلنت أمس، الاثنين، أنّها ستجري عمليات تفتيش حدودية على السيارات الآتية من سلوفاكيا لمكافحة الهجرة السرية، علما بأن كلا البلدين عضو في فضاء شنجن الذي يضمن حرية العبور بين دوله.

وبولندا وسلوفاكيا عضوان في الاتحاد الأوروبي، وكذلك أيضاً في منطقة شنجن التي لا يسمح نظامها لأيّ دولة بأن تعيد فرض الضوابط الحدودية إلا في ظروف استثنائية.