صحف الكويت| إعلان ترشح السيسي للرئاسة.. فتح تحقيق في حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. واقتحام مستوطنين للأقصى

السيسي: أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية تلبية لنداء الشعب

اعتماد مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية ورفعته لمجلس الوزراء

اعتماد ترقية 800 ضابط في «الدفاع»

الرئيس التونسي يرفض منحة أوروبية: نقبل التعاون.. ونرفض المنة والصدقة

حسن نصرالله: أوروبا ستأتي خاضعة إذا سهلنا هجرة النازحين السوريين عبر المتوسط

الأرصاد: طقس اليوم حار في مطار الكويت الدولي

تناولت صحف الكويت عددا من الموضوعات المتفرقة التي تخص الشأن الكويتي والتي كان من أبرزها تكويت العقود الحكومية علاوة على موضوعات دولية أخرى.

قالت صحيفة الأنباء الكويتية، ترأس رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد اجتماع لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل وذلك لمتابعة أعمال اللجنة وبحث الملفات المتعلقة بالتركيبة السكانية.

ورحب وزير الداخلية بأعضاء اللجنة مثمنا جهودهم في شأن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية وسوق العمل في الكويت، وأكد على أهمية السعي لتحقيق الأهداف التي جاءت بمرسوم اللائحة التنفيذية لقانون التركيبة السكانية والتي تهدف لخدمة الكويت وأهل الكويت، وعلى ضرورة الاسراع بتنفيذ جميع المشاريع التي تسهم في خلق فرص عمل للشباب الكويتي.

واعتمدت اللجنة مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية والتي تهدف إلى تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية بالإضافة إلى انها ستسهم في زيادة نسبة العمالة الوطنية وخلق فرص وظيفية جديدة في العقود الحكومية. وكلفت اللجنة الهيئة العامة للقوى العاملة باستكمال الاجراءات اللازمة لرفع مشروع اللائحة لمجلس الوزراء لسرعة ادخاله حيز التنفيذ.

أوردت الصحيفة، اعتماد مجلس الوزراء الوزراء الكويتي كشفاً بترقية 800 ضابط من الدفعة 45 من رتبة ملازم أول الى نقيب.

وكشفت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء»، عن أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد قد اعتمد في وقت سابق كشف الترقيات لضباط الدفعة ٤٥، مشيرة إلى أن تقليد الضباط لرتبهم الجديدة سيتم فور صدور المرسوم الخاص بالترقية خلال الأيام القليلة المقبلة.

في الشأن المصري أوردت الصحيفة، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة «تلبية لنداء الشعب المصري».

وقال خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن» الذي اختتم فعالياته امس ب‍العاصمة الإدارية الجديدة: «أنا بكلمكم وبكلم كل مصري ومصرية، من فضلكم والله هيسعدني جدا ويشرفني جدا إن نسب المشاركة من كل المصريين اللي هم لهم حق الانتخاب إنهم ينزلوا حتى والله لو لم يختاروني، وأنا عاوزكم تظهروا للعالم كله إن هنا في دولة، وهنا في ناس، وهنا في إرادة، إرادة الناس مش إرادة حاكم، إرادة الناس هي اللي هتجيب الحاكم».

وتابع الرئيس السيسي: «لما الناس تشوف في العالم كله إن المصريين نزلوا أيا كانت النتيجة هتسعدنا كلنا لأنها هتشرفنا وتشرف بلدنا».

وقال: «بنقعد ساعات كتير جدا في أمور كتير.. مش كتير على مصر إن الناس كلها تشجع بعضها وتنزل.. واختاروا ما شئتم.. اللي بيختار ربنا.. واللي هيأمر بيه هيكون.. وأنا والله راضي».

وأوردت الصحيفة ، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بفتح تحقيق عاجل وموسع بشأن الحريق الذي التهم امس مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران والبدء في أعمال التبريد.

وذكرت النيابة العامة، في بيان لها، أن فريقا موسعا من محققي نيابات استئناف الإسماعيلية، والإسماعيلية الكلية قد انتقل فور تلقي الإخطار بنشوب الحريق، إلى مقر مبنى مديرية الأمن لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

من جانبها، تناولت صحيفة الوطن الكويتية أيضا قضية تكويت الموظفين، وأوردت بأنه اعتمدت اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية أمس الاثنين مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية ورفعته لمجلس الوزراء.

وترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد اجتماع لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل وذلك لمتابعة أعمال اللجنة وبحث الملفات المتعلقة بالتركيبة السكانية.

وفي الشأن المصري، تناولت صحيفة الوطن الكويتية إعلان ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئاسة، وأوردت، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة، جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات مؤتمر حكاية وطن.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة له في مؤتمر حكاية وطن، امس الاثنين، أن محاولات تفكيك الدولة ينعكس سلبا على استقرار الدولة، مضيفا أن التطوير جزء من الحياة الإنسانية ومع هيكلة كل مؤسسة الدولة.

في الأقصى المبارك، وفق ما ذكرت الصحيفة، اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن شهود عيان قولهم، إن "المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوساً تلمودية في باحاته، في رابع أيام عيد العُرش اليهودي".

أوردت صحيفة القبس الكويتية، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن بلاده ترفض ما أعلنه الاتحاد الأوروبي مؤخراً بشأن دعم لبلاده للميزانية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وإنها «تقبل بالتعاون ولا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة.

ويتضمن الاتفاق الموقع في يوليو مساعدات كبيرة لتونس تصل إلى مليار يورو لمساعدة اقتصادها المنهك وإنقاذ المالية العامة للدولة والتعامل بصرامة أكبر مع أزمة الهجرة.

ونقل بيان للرئاسة التونسية عن سعيّد خلال استقباله وزير الخارجية نبيل عمار: «بلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان بدون احترام. وترتيباً على ذلك، فإن تونس ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي».

وذكرت الصحيفة، أكّد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أنّ المسؤول الأول عن النزوح السوري الأمني إلى لبنان هو «الإدارة الأميركية، التي أشعلت الحرب في سوريا».

وأضاف، في كلمة بمناسبة المولد النبوي الشريف، أنّ «الولايات المتحدة هي المسؤولة أيضاً عن النزوح السوري الاقتصادي إلى البلد، بعد فرضها قانون قيصر على سوريا»، لافتاً إلى أن مئات آلاف السوريين سيعودون إلى بلدهم لو رُفع قانون قيصر، وبدأت الشركات الاستثمار في سوريا.

وقال الأمين العام لحزب الله إن «البعض (في لبنان) يرى أن ملف النزوح السوري يشكّل تهديداً للبنان، وجوديّاً وأمنيّاً، لكنه لا يفعل شيئًا تجاهه».

ونشرت القبس توقعات إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، في أن يسود اليوم طقس حار والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية.

وأشارت إلى أن الطقس ليلاً سيكون مائل للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة.

كما توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مطار الكويت الدولي 40 درجة مئوية.

وذكرت صحيفة القبس، انه ستنطلق غدا بطولة العالم للبولينغ في الكويت بمشاركة 400 لاعب ولاعبة، وتشهد البطولة منافسات الرجال مشاركة منتخبات كوريا وسنغافورة وهونغ كونغ ومكاو وقطر والسعودية والفلبين والصين وأوزبكستان وكازاخستان والامارات وعمان وإيران والأردن وماليزيا والتشيك والدنمارك وألمانيا وليتوانيا وكولومبيا وكندا ومصر اضافة الى الكويت.

وفي منافسات السيدات في البطولة تشارك منتخبات كوريا وسنغافورة والسعودية والفلبين والصين وكازاخستان وماليزيا والدنمارك وألمانيا وكولومبيا وكندا اضافة الى الكويت.

وقال رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي للبولينغ رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الشيخ طلال المحمد الصباح في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان اللجنة على أتم الاستعداد لاستقبال هذا الحدث الرياضي العالمي مبينا أن مجمع النادي بات في أبهى حلة لاستقبال أبطال وبطلات العالم للعبة.

تنطلق بطولة العالم للبولينغ غدا الأربعاء بمجمع نادي البولينغ الكويتي وتستمر منافساتها حتى ال15 من اكتوبر الجاري بمشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة يمثلون 24 منتخبا للرجال و12 منتخبا للسيدات.

وأضاف الشيخ طلال الصباح أن المنتخبات المشاركة وصلت للبلاد تباعا وبدأت التدريب بصالات المجمع استعدادا لبدء منافسات البطولة التي من المتوقع أن تشهد قوة وتنافسية كبيرة في ظل تواجد أبرز لاعبي ولاعبات العالم مرحبا بالوفود الرياضية المشاركة في بلدهم الكويت.