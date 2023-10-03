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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان على شكل قلب.. مايا دياب تخطف الانظار في اسبوع الموضة بباريس

مايا دياب
مايا دياب

ظهرت النجمة مايا دياب بإطلالة اخرى في فعاليات أسبوع الموضة في باريس، وقد شاركتها مع متابعيها صورة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

تفاصيل إطلالة مايا دياب في اسبوع الموضه بباريس

 

وظهرت مايا دياب بفستان قصير باللون الاسود على شكل قلب وصنوع بالكامل من الريش، وبدون اكمام، وكان الفستان من تصميم مصمم الازياء جان لويس صبجي.

 

بفستان قصير ولامع.. مايا دياب تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس  

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وقد تركت مايا دياب شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، وقامت بلمه إلى الوراء، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

فيما أختارت مايا دياب لمسات ناعمة من المكياج، فقد اعتمدت على الالوان الترابية كاللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع السموكي ايز على العين ووضعت الكحل والماسكرا، لتبرز من جمال ملامحها.

 

واكملت مايا دياب إطلالتها ببعض الإكسسورات اللافتة، فقامت بإختيار عقد حول رقبتها باللون الفضي وقرطين من الألماس.

 

مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب
مايا مايا دياب اطلالة مايا دياب تفاصيل إطلالة مايا دياب النجمة مايا دياب اسبوع الموضة بباريس

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