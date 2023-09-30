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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة محتشمة.. لجين عمران تبرز أناقتها في أحدث ظهور

لجين عمران
لجين عمران

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وذلك خلال حضورها مهرجان في مصر البارحة، وقد ظهرت بإطلالة كلاسيكية ساحرة وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة لجين عمران

 

وارتدت لجين عمران  ، فستان طويل وناعم باللون الاورانج وبأكمام طويلة، وبذيل جويل من الخلف، وبتصميم مميز من منطقة الخصر، وقد أختارت عليه حقيبة صغيرة لامعة باللون الفضي .

 

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وتركت لجين عمران خصلات شعرها منسدلا على ظهرها وأكتافها بتسريحة ويفي انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

 

واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت الكشميري الفاتح للشفاه، مع وضع الماسكرا والكحل البني والآي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز جمال عينيها.

 

لجين عمران
لجين لجين عمران إطلالة لجين عمران تفاصيل إطلالة لجين عمران الإعلامية السعودية لجين عمران

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