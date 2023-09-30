بإطلالة محتشمة.. لجين عمران تبرز أناقتها في أحدث ظهور

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وذلك خلال حضورها مهرجان في مصر البارحة، وقد ظهرت بإطلالة كلاسيكية ساحرة وجذابة.

تفاصيل إطلالة لجين عمران

وارتدت لجين عمران ، فستان طويل وناعم باللون الاورانج وبأكمام طويلة، وبذيل جويل من الخلف، وبتصميم مميز من منطقة الخصر، وقد أختارت عليه حقيبة صغيرة لامعة باللون الفضي .

وتركت لجين عمران خصلات شعرها منسدلا على ظهرها وأكتافها بتسريحة ويفي انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت الكشميري الفاتح للشفاه، مع وضع الماسكرا والكحل البني والآي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز جمال عينيها.