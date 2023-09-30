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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برقم صادم.. سعر غير متوقع لإطلالة غادة عبد الرازق في باريس

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حرصت النجمة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على آنستجرام، وذلك خلاص حضورهاعرض أزياء دار Valentino ضمن أسبوع الموضة بباريس، وقد ظهرت بإطلالة شتوية ساحرة.

 

سعر إطلالة غادة عبد الرازق خلال حضروها اسبوع الموضة بباريس

 

وظهرت غادة عبد الرازق وهي ترتدي بالطو طويل باللون الاسود، وبأكمام طويلة، ويتوسطه ازرار على كامل البالطو، وأختارت عليه بوت طويل كبير باللون الاسود، ومعها حقيبة صغيرة باللون الفوشيا.

 

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وكان بالطو غادة عبد الرازق من تصميم العلامة التجارية MAE Paris، ووصل سعره إلى 46 ألف جنيه، والحقيبة باللون الفوشيا من دار أزياء Valentino ووصل سعره إلى 2500 دولار، أي ما يعادل 80 ألف جنيه.

 

وقامت غادة عبد الرازق برفع خضلات شعرها إلى الأعلى بعمله كحكة، وهو ما تناسب مع إطلالاتها بشكل كبير.

 

واكملت غادة عبد الرازق إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الماسكرا والكحل الاسود، والآي لاينر.

 

واختارت غادة عبد الرازق إكسسورات ناعمة، فقامت بوضع برطين ناعمين مع خواتم من الالماس.

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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