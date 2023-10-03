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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة أشجار مثمرة وللزينة بالطريق الدائري بالمنيا

زراعة أشجار مثمرة
زراعة أشجار مثمرة

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية ، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

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من جانبه، قال هشام فايز رئيس المركز، إنه جارٍ استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى ، بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة. 

ونوه بأنه تم تشجير وتهذيب عدد من الأشجار بميدان الشهيد وميدان السلام وطريق مصر أسوان الزراعي بالإضافة إلى تم زراعة (75) شجرة وسط الطريق الدائري بمركز مطاي.

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