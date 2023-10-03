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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ وردة في منطقة الصدر.. سعر فستان سلمى أبو ضيف يثير الجدل

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا جديدة لها أثناء حضورها عرض دار  أزياء Valentino، الذي يعقد ضمن فعاليات أسبوع الموضة بباريس، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وجريئة.

سعر فستان سلمى أبو ضيف في أسبوع الموضه بباريس

وارتدت سلمى أبو ضيف في العرض فستانا قصير باللون الاسود وكت، ومزين بوردتين كبيرتين ثلاثيي الأبعاد من منطقة الصدر باللون الابيض.

 

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جاء فستان سلمى أبو ضيف من تصميم دار Valentino، ووصل سعره إلى 7500 دولار، أي ما يعادل 231 ألف جنيه.

وتركت سلمى أبو ضيف شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما ابرز من رقة إطلالتها.

وأكملت سلمى أبو ضيف إطلالتها بمكياج ناعم ورقيق، فقامت باختيار اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا، والآي لاينر، والكحل باللون الابيض لتبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وتزينت سلمى ابو ضيف بقرطين ناعمين باللون الفضي، وقد اختارت حقيبة من الجلد باللون الأبيض وحذاء باللون الأسود كعب عالي.

 

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
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