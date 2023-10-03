عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفرمة لحم.. ذعر بين جنرالات الجيش الأوكراني بسبب غضب الجنود

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن جنرالات الجيش الأوكراني، لا يسمحون للجنود بالتجمع في مجموعات كبيرة خوفًا من أعمال الشغب.

وأوضح ماكجريجور، أن "قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بتقليص مجموعات الجنود إلى ثلاثة أو أربعة أشخاص لكل منها لتجنب التشكيلات الكبيرة التي يمكن أن تنظم أعمال شغب".

وأكد المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية، أن السبب هو عدم ثقة العسكريين بقيادتهم، مما يرسلهم في مهام محكوم عليها بالفشل.

اتفاق سلام بشروط روسيا.. مفاجأة مدوية بشأن نهاية حرب أوكرانيا

خلال الهجوم المضاد.. الجيش الروسي يسيطر علي مناطق جديدة في أوكرانيا

مفرمة لحم

وقال ماكجريجور: "هذا وضع رهيب.. يتم إلقاء الناس ببساطة في ما يسمى مفرمة اللحم.. ولهذا السبب، شهدنا في الأشهر الأخيرة العديد من الأحداث عندما استسلمت القوات المسلحة الأوكرانية... أعتقد أن الوضع سيستمر، وربما يتفاقم”.

الجيش الأوكراني جنرالات الجيش الأوكراني الجنود أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

أجواء الخريف.. أمطار متفاوتة في هذه المناطق| تحذير هام

وفرة في السلع الأساسية.. الحكومة والصناع والتجار يتوافقون على مبادرة لخفض الأسعار

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

ألمانيا تستعد لإرسال آلاف الجنود إلى دولة على حدود روسيا

خسائر فادحة.. القوات الأوكرانية تفقد المئات من الجنود في دونيستك |تفاصيل

“لا نملك المال لاستبدال الأسلحة”.. تحذير عاجل من البنتاجون لـ الكونجرس الأمريكي

اتفاق سلام بشروط روسيا.. مفاجأة مدوية بشأن نهاية حرب أوكرانيا

بسبب حرب أوكرانيا.. روسيا تكشف حقيقة إعلان تعبئة جديدة للجيش

خلال الهجوم المضاد.. الجيش الروسي يسيطر علي مناطق جديدة في أوكرانيا

رسالة قوية من الكرملين لصحيفة نيويورك تايمز بسبب التجارب الصاروخية الروسية

3 اتهامات.. الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن محاكمة نجل الرئيس الأمريكي

ترشيحاتنا

سمير فرج: انتصارات حرب أكتوبر المجيد حققها الشعب والجيش

مدبولي: العاصمة الإدارية مخطط بها مناطق لمحدودي الدخل واستيعاب 7 ملايين مواطن

الانتخابات الرئاسية 2024.. مباحثات لتصويت المصريين في الخارج

عاجل| ضربة موجعة في الزمالك تفسد أفراح الكونفدرالية.. وناصر ماهر يعلق على انضمامه للأبيض

مسئول العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني: أوروبا تدرك ثقل مصر في أفريقيا

عقوبة كبيرة.. تحذير عاجل من الموارد البشرية السعودية بشأن أموال الضمان الاجتماعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة عسل بالليمون على الريق؟

بـ وردة في منطقة الصدر.. سعر فستان سلمى أبو ضيف يثير الجدل

بعد مشاركتها في عرض أزياء بباريس.. صور تكشف أناقة منى زكي

بالمخطط.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة شريف منير

فيديو

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

٣ مدن عربية في خطر بعد دانيال .. هل الإسكندرية منها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ