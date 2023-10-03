مفرمة لحم.. ذعر بين جنرالات الجيش الأوكراني بسبب غضب الجنود

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن جنرالات الجيش الأوكراني، لا يسمحون للجنود بالتجمع في مجموعات كبيرة خوفًا من أعمال الشغب.

وأوضح ماكجريجور، أن "قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بتقليص مجموعات الجنود إلى ثلاثة أو أربعة أشخاص لكل منها لتجنب التشكيلات الكبيرة التي يمكن أن تنظم أعمال شغب".

وأكد المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية، أن السبب هو عدم ثقة العسكريين بقيادتهم، مما يرسلهم في مهام محكوم عليها بالفشل.

مفرمة لحم

وقال ماكجريجور: "هذا وضع رهيب.. يتم إلقاء الناس ببساطة في ما يسمى مفرمة اللحم.. ولهذا السبب، شهدنا في الأشهر الأخيرة العديد من الأحداث عندما استسلمت القوات المسلحة الأوكرانية... أعتقد أن الوضع سيستمر، وربما يتفاقم”.