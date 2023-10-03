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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتفاق سلام بشروط روسيا.. مفاجأة مدوية بشأن نهاية حرب أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قالت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، إنه إذا لم يحقق الجيش الأوكراني نتائج مهمة كجزء من مرحلة الخريف من الهجوم المضاد، سيتم إبرام اتفاق سلام بشروط مواتية لـ روسيا.

وأوضحت الصحيفة، أن “المساعدات العسكرية والمالية لكييف بدأت تعتمد بشكل متزايد على نتائج الانتخابات في الدول الغربية”.

ولفتت إلى أنه “لا يمكن اعتبار الدعم الحالي أمرا مفروغا منه، وليس هناك ما يضمن استمراره في المستقبل”.

واضافت أنه "إذا تراجع الدعم لأوكرانيا في عام 2024، فيمكن لموسكو الدفع من أجل التوصل إلى تسوية سلمية. ويمكن للمجتمع الدولي الضغط على الأوكرانيين للتفاوض والتوقيع على اتفاق لصالح روسيا”.

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وأوضحت أنه “بالنظر إلى كل هذا، ينبغي لأوكرانيا أن تفوز بالحرب ضد روسيا في عام 2023”.

الجيش الأوكراني روسيا الهجوم المضاد أوكرانيا

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