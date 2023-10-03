خلال الهجوم المضاد.. الجيش الروسي يسيطر علي مناطق جديدة في أوكرانيا

قال بريان بيرليتيك، وهو ضابط سابق في الجيش الأمريكي، إن الجيش الروسي تمكن من السيطرة علي مناطق جديدة خلال الهجوم الأوكراني المضاد.

وأضاف بيرليتيك أن "روسيا لم تذكر أنها تشن هجوما مضادا. وحقيقة أنها تستولي على مساحة أكبر من الأراضي في أوكرانيا دون أن تشن هجوما مضادا، يجب أن تقول شيئا عن حالة الجيش الأوكراني وقدرة الغرب على مساعدته".

ولفت الانتباه إلى فعالية خط الدفاع الروسي، الذي لا يسمح للقوات المسلحة الأوكرانية بتنفيذ هجمات بنجاح.

وفي وقت سابق، قال بيرليتيك، إن الهجوم المضاد الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية لا يمكن أن ينتهي بانتصار أوكرانيا لأنها لم تكن لديها مطلقًا الوسائل اللازمة للتنافس مع الجيش الروسي.

وأضاف بيرليتيك: "ستحتاج القوات المسلحة الأوكرانية إلى ميزة كبيرة في المدفعية مقارنة بما تمتلكه روسيا بالفعل، ولم تكن لتحصل على هذا القدر من المدفعية. لم يكن الغرب ليزودها بهذا العدد من الأسلحة.. كما أن الأنظمة المضادة للبطاريات لا تفعل ذلك".

وقال إنهم يمتلكون ما يقرب من الكمية التي تمتلكها روسيا.

وأضاف بيرليتيك، أن الولايات المتحدة زعمت في البداية أنه سيكون من السهل هزيمة روسيا، لكنها تعترف الآن بأن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة دون المضي قدمًا.