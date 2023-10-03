مساعدات مشروطة.. أمريكا تصدر مذكرة دبلوماسية رسمية للضغط على أوكرانيا

قال العديد من المسؤولين الأمريكيين، إن واشنطن تحث أوكرانيا بشكل متزايد على بذل المزيد من الجهود لمكافحة الفساد الحكومي، وأصدرت عدة إخطارات إلى كييف في الأسابيع القليلة الماضية تشير إلى أن أنواعًا معينة من المساعدات الاقتصادية الأمريكية سيتم ربطها بالتقدم الذي تحرزه أوكرانيا في إصلاح مؤسساتها.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال العديد من المسؤولين الأمريكيين، إن “التزام إدارة بايدن بدعم الجيش الأوكراني لا يزال غير منقوص”، موضحين أن الأشكال الأخرى من المساعدات الأمريكية قد تكون معرضة للخطر إذا لم تبذل أوكرانيا المزيد من الجهود لمعالجة الفساد.

ولم يوافق الكونجرس بعد على طلب الإدارة الحصول على تمويل إضافي بقيمة 24 مليار دولار لأوكرانيا، مع قلق بعض الجمهوريين من توفير هذا القدر الكبير من المال دون إشراف قوي وشروط مرفقة.

وقال مسؤول أمريكي مطلع على الجهود لشبكة “سي إن إن” الأمريكية: “كانت الرسالة الموجهة إلى الأوكرانيين دائمًا هي أنه إذا تم اختلاس أي من هذه الأموال، فإن ذلك يعرض جميع المساعدات الأمريكية للبلاد للخطر”.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، مذكرة دبلوماسية رسمية، جاء فيها أن الولايات المتحدة تتوقع من أوكرانيا مواصلة جهود مكافحة الفساد والشفافية المالية المختلفة من أجل الاستمرار في تلقي الدعم المباشر للميزانية، حسبما ذكر ثلاثة مسؤولين مطلعين على الأمر.

وقال مصدر مطلع إن المذكرة أكدت أيضًا على حاجة أوكرانيا إلى تنفيذ إصلاحات مهمة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وفي بيان لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت السفارة الأوكرانية في واشنطن إن أوكرانيا تحركت 'بطموح' لتمرير الإصلاحات، بما في ذلك برنامج صندوق النقد الدولي.