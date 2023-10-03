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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أوكرانيا.. بايدن يبعث برسالة عاجلة لرئيس مجلس النواب الأمريكي والأغلبية الجمهورية

جو بايدن
جو بايدن

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، والأغلبية الجمهورية، اليوم الثلاثاء، إلي الالتزام بكلمتهم وضمان الموافقة على الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا.

وكتب بايدن عبر حسابه على منصة “إكس”: “يجب على رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي والأغلبية الجمهورية في مجلس النواب أن يلتزموا بكلمتهم ويضمنوا الموافقة على الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا”.

وأضاف: “الولايات المتحدة دولة رائدة في العالم ويجب التصرف وفقًا لهذه المكانة”.

وأثار الكونجرس وسياسيون في واشنطن العاصمة ضجة يوم الاثنين بشأن مسألة ما إذا كان الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي قد توصلا إلى اتفاق سري يمكن أن يحمي المساعدات المستقبلية لأوكرانيا كجزء من اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

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وتتمثل الشكوك في أن بايدن وافق على التوقيع على اتفاق تمويل حكومي اتحادي لسد الفجوة لا يشمل المساعدة لأوكرانيا التي يريدها، مقابل موافقة مكارثي على إجراء تصويت مستقل على تلك المساعدة في وقت لاحق.

ونفى مكارثي وجود خطة سرية لتمويل أوكرانيا.

جو بايدن الرئيس الأمريكي أوكرانيا

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