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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل لأول مرة.. الجيش الروسي يواجه الهجوم الأوكراني المضاد بالدفاع المرن

الجيش الروسي
الجيش الروسي

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن الجيش الروسي يستخدم تكتيكات "الدفاع المرن" لمواجهة الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت  “نيويورك تايمز”، أن "هذا التكتيك يتضمن انسحاب القوات الروسية إلى الخط الثاني من المواقع، مما يسمح للقوات الأوكرانية بالتقدم، ثم الرد عندما يكون العدو عرضة للخطر، إما أثناء التحرك عبر التضاريس المفتوحة أو عند الوصول إلى مواقع مهجورة بشكل خاص".

وأضافت: “هكذا، بدلاً من الحفاظ على الخط الدفاعي بأي ثمن، تتراجع القوات الروسية، وتوجه أكبر قدر ممكن من الضربات للمهاجمين، يليه هجوم مضاد، ويعود الموقع إلى سيطرة المدافعين”.

وأكدت “نيويورك تايمز”، أن مثل هذه التكتيكات ليست سوى أحد الأسباب التي تجعل الهجوم المضاد يتحرك ببطء.

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كما ألقت باللوم على حقول الألغام وحواجز الدبابات والمخزونات الروسية من قذائف المدفعية وإحجام الغرب عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة في الوقت المناسب لفشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية.

الجيش الروسى الهجوم المضاد القوات الروسية

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