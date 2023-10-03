عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف نتنبأ بالأزمات؟.. رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يجيب |فيديو

أسامة الجوهري
أسامة الجوهري

قال أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن المركز هو الذراع الفنية لرئيس الوزراء، أنشئ عام 1991، وفي 2021 اختير ضمن أفضل 20 مركز دعم اتخاذ القرار على مستوى العالم.

txt

رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء: الذكاء الاصطناعي عنصر رئيسي في مستقبل التعليم

txt

توطين تكنولوجيا المعلومات بجامعة العريش وإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية

 

وأضاف خلال حواره من مقر المركز مع الإعلامية خلود زهران على قناة "إكسترا نيوز"، أنه لدينا كادر بشري متميز، ولدينا أفضل باحثين على مستوى مصر، ولدينا قوة بحثية تتجاوز 400 باحث في مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية".

وتابع أن لدينا منصات تتواصل مع الناس ومركز استطلاع الرأي للتعرف على نبض الشارع بشكل شهري وسنوي، ونقوم بدراسات تتسم بأنها متوسطة المدى.

ولفت إلى أنه تم تدشين منصة تسمى "حوار" لعرض كافة القضايا التي تشغل الحكومة وصانع القرار، ونتلقى عليها كافة وجهات النظر المختلفة من الشعب، ويتجاوز عدد الزائرين فيها 5 ملايين زائر.

وأوضح أن المركز يتنبأ بالأزمات عبر إحصاء الأزمات المرشحة للتكرار، ووضع سيناريوهات مختلفة بالتنسيق مع المحافظة والوزارة المعنية، لحل هذه الأزمات وآليات حلها ووضع حلول سريعة لها واعتماد هذه السيناريوهات من مركز تنسيق دفاع الدولة، وستكون كل أزمات مصر تدار بشكل عملي.

 

الإعلامية خلود زهران الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا المعلومات توطين تكنولوجيا المعلومات دعم اتخاذ القرار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قناة إكسترا نيوز مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

أجواء الخريف.. أمطار متفاوتة في هذه المناطق| تحذير هام

وفرة في السلع الأساسية.. الحكومة والصناع والتجار يتوافقون على مبادرة لخفض الأسعار

ترشيحاتنا

مدبولي: العاصمة الإدارية مخطط بها مناطق لمحدودي الدخل واستيعاب 7 ملايين مواطن

الانتخابات الرئاسية 2024.. مباحثات لتصويت المصريين في الخارج

عاجل| ضربة موجعة في الزمالك تفسد أفراح الكونفدرالية.. وناصر ماهر يعلق على انضمامه للأبيض

مسئول العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني: أوروبا تدرك ثقل مصر في أفريقيا

عقوبة كبيرة.. تحذير عاجل من الموارد البشرية السعودية بشأن أموال الضمان الاجتماعي

تحولها إلى أفغانستان.. رئيس جيبوتي يحذر من خطوة الاتحاد الأفريقي في الصومال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مشاركتها في عرض أزياء بباريس.. صور تكشف أناقة منى زكي

بالمخطط.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة شريف منير

وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش والمناطق لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

بملابس مقتبسة من الألعاب الإلكترونية.. ساندي تتألق بلوك عصري خلال حفلها بالكوربة

فيديو

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

٣ مدن عربية في خطر بعد دانيال .. هل الإسكندرية منها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ