كيف نتنبأ بالأزمات؟.. رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يجيب |فيديو

قال أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن المركز هو الذراع الفنية لرئيس الوزراء، أنشئ عام 1991، وفي 2021 اختير ضمن أفضل 20 مركز دعم اتخاذ القرار على مستوى العالم.

وأضاف خلال حواره من مقر المركز مع الإعلامية خلود زهران على قناة "إكسترا نيوز"، أنه لدينا كادر بشري متميز، ولدينا أفضل باحثين على مستوى مصر، ولدينا قوة بحثية تتجاوز 400 باحث في مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية".

وتابع أن لدينا منصات تتواصل مع الناس ومركز استطلاع الرأي للتعرف على نبض الشارع بشكل شهري وسنوي، ونقوم بدراسات تتسم بأنها متوسطة المدى.

ولفت إلى أنه تم تدشين منصة تسمى "حوار" لعرض كافة القضايا التي تشغل الحكومة وصانع القرار، ونتلقى عليها كافة وجهات النظر المختلفة من الشعب، ويتجاوز عدد الزائرين فيها 5 ملايين زائر.

وأوضح أن المركز يتنبأ بالأزمات عبر إحصاء الأزمات المرشحة للتكرار، ووضع سيناريوهات مختلفة بالتنسيق مع المحافظة والوزارة المعنية، لحل هذه الأزمات وآليات حلها ووضع حلول سريعة لها واعتماد هذه السيناريوهات من مركز تنسيق دفاع الدولة، وستكون كل أزمات مصر تدار بشكل عملي.