"معلومات الوزراء": دشنا منصة حوار لتقلي وجهات نظر المواطنين تجاه مختلف القضايا

كشف أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن طبيعة مهام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وقال “الجوهري”، في حواره على قناة "إكسترا نيوز"، "مركز معلومات مجلس الوزراء هو الذراع الفنية لرئيس الوزراء".

وأضاف رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء، "في 2021 تم اختيار مركز المعلومات من ضمن أفضل 20 مركز أداء على مستوى العالم".

وتابع "لدينا كادر بشري متميز، ولدينا أفضل باحثين على مستوى مصر، ولدينا قوة بحثية تتجاوز 400 باحث في مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية".

واستطرد رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء، "لدينا منصات تتواصل مع الناس ومركز استطلاع الرأي للتعرف على نبض الشارع بشكل شهري وسنوي، ونقوم بدراسات تتسم بأنها متوسطة المدى".

ولفت إلى أنه "تم تدشين منصة حوار لعرض كافة القضايا التي تشغل الحكومة وصانع القرار ونتلقى عليها كافة وجهات النظر المختلفة من الشعب، ويتجاوز عدد الزائرين فيها 5 ملايين زائر".