توطين تكنولوجيا المعلومات بجامعة العريش وإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية

استقبل الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء، لجنة هندسية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوطين تكنولوجيا المعلومات بالجامعة وإنشاء فرع لمعهد ITI ومركز ابداع مصر الرقمية Creativa بالجامعة لخدمة طلاب الجامعة وأبناء سيناء.

وسيتم توفير التجهيزات اللازمة بالجامعة فى مجال البنية الأساسية والشبكات والانترنت والكهرباء، وكذلك تجهيزات القاعات التدريبية بالوسائل السمعية والبصرية ، تمهيدا لافتتاح مقر مركز ابداع مصر الرقمية CREATIVA بالجامعة.

وقامت اللجنة بجولة بالجامعة للاطلاع على التجهيزات اللازمة بالجامعة وتحديد الاحتياجات اللازمة من أجل افتتاح المقر.



ريادة الأعمال:

وقال الدمرداش، أن مركز ابداع مصر الرقمية نقلة كبيرة لطلاب جامعة العريش وكافة منتسبي الجامعة و لشمال سيناء بصفة عامة.. حيث يقدم المركز خدماته التدريبية و الاستشارية وريادة الاعمال والبحث العلمى للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمواطنين.

و سيتم تجهيز المقر والجامعة بأحدث الوسائل التكنولوجية والتجهيزات اللازمة من أجل تقديم الخدمات اللازمة والنوعية للطلاب ومنتسبي الجامعة والمواطنين.



وقد اثنى الدكتور حسن الدمرداش على التعاون المتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمختلف هيئاتها وقطاعاتها.

وأوضح أن وجود مقر لمركز ابداع مصر الرقمى بالجامعة أصبح ضرورة ملحة فى ظل التنمية المستمرة بشمال سيناء .

وأوضح أن التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال قد أثمر عن تدريب نحو ٦٠٠ متدرب فى مجالات التكنولوجيا المختلفة مثل أمن المعلومات والشبكات والذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء واللغات الأجنبية.

وقال أن تأهيل الطلاب والمواطنين من خلال مركز ابداع مصر الرقمية وتوفير بيئة تكنولوجية متكاملة تحتضن الابداع والتميز بالجامعة هو من أولويات الجامعة.