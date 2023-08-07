عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توطين تكنولوجيا المعلومات بجامعة العريش وإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية

لجنة من وزارة الاتصالات
لجنة من وزارة الاتصالات لتجهيز مركز ابداع بجامعة العريش

استقبل الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء،  لجنة هندسية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوطين تكنولوجيا المعلومات بالجامعة وإنشاء فرع لمعهد ITI ومركز ابداع مصر الرقمية Creativa بالجامعة لخدمة طلاب الجامعة وأبناء سيناء.

 وسيتم توفير التجهيزات اللازمة بالجامعة فى مجال البنية الأساسية والشبكات والانترنت والكهرباء، وكذلك تجهيزات القاعات التدريبية بالوسائل السمعية والبصرية ، تمهيدا لافتتاح مقر مركز  ابداع مصر الرقمية CREATIVA بالجامعة.

 

وقامت اللجنة بجولة بالجامعة للاطلاع على التجهيزات اللازمة بالجامعة وتحديد الاحتياجات اللازمة من أجل افتتاح المقر.


ريادة الأعمال:

وقال الدمرداش، أن مركز ابداع مصر الرقمية نقلة كبيرة لطلاب جامعة العريش وكافة منتسبي الجامعة و لشمال سيناء بصفة عامة.. حيث يقدم المركز خدماته التدريبية و الاستشارية وريادة الاعمال والبحث العلمى للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمواطنين.

و سيتم تجهيز المقر والجامعة بأحدث الوسائل التكنولوجية والتجهيزات اللازمة من أجل تقديم الخدمات اللازمة والنوعية للطلاب ومنتسبي الجامعة والمواطنين.


وقد اثنى الدكتور حسن الدمرداش على التعاون المتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمختلف هيئاتها وقطاعاتها.

وأوضح أن وجود مقر لمركز ابداع مصر الرقمى بالجامعة أصبح ضرورة ملحة فى ظل التنمية المستمرة بشمال سيناء .

وأوضح  أن التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال قد أثمر عن تدريب نحو ٦٠٠ متدرب فى مجالات التكنولوجيا المختلفة مثل أمن المعلومات والشبكات والذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء واللغات الأجنبية.

وقال أن تأهيل الطلاب والمواطنين من خلال مركز ابداع مصر الرقمية وتوفير بيئة تكنولوجية متكاملة تحتضن الابداع والتميز بالجامعة هو من أولويات الجامعة.

txt

محافظ شمال سيناء يتفقد تقسيم الريسة الجديد المخصص لأهالي توسعات ميناء العريش

العريش تكنولوجيا إبداع المعلومات الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

الوداد المغربي يقترب من ضم نجم الأهلي

مطربة: وفاء مكي خربت بيتى وعايزه تخطف جوزي

ابنه طلعت زكريا تتقدم ببلاغ بسبب ادعاءات موته مقتولا على يد فنان

فرج عامر يعلن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

التحقيق في واقعة بيع شهادات الثانوية العامة بـ1000 جنيه بإحدى المدارس الخاصة

ترشيحاتنا

ناداك قلبي خاشعا.. بصوت محمد جمال القاضي المبتهل بالإذاعة والتليفزيون.. فيديو

تنسيق الجامعات 2023.. تعرف على كليات جامعة الزقازيق الأهلية

مباشرة على X .. إيلون ماسك يصارع مارك زوكربيرج داخل قفص| تفاصيل

شك في زوجة والده.. الحكم على قاتل شاب في العمرانية

فؤاد وعيسى يبحان تنظيم ممارسة أنشطة السياحة داخل المحميات الطبيعية

قطر تحتضن معرض جنيف للسيارات هذا العام في أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أمام منزل عائلتها.. درة تثير الجدل بإطلالات جريئة

3 إطلالات لـ منة فضالي تثير الجدل من تركيا

بعد ولادتها الثانية.. زوجة أحمد سعد تخطف الأنظار بإنقاص وزنها

عمره 2300 سنة.. لغز اكتشاف كنز أثري غارق قرب مدينة العلمين بمصر|تفاصيل

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ