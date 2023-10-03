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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"سجن النسا" و"القطة العامية" في رابع أيام المهرجان الختامي لنوادي المسرح

القطة العامية
القطة العامية

يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج عرضين مسرحيين لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ضمن فعاليات رابع أيام المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ30 "دورة الكاتب أبو العلا السلاموني"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة .


ويحمل العرض المسرحي الأول عنوان "سجن النسا" لفرقة المنوفية المسرحية ويعد التجربة المسرحية الأولى للمخرجة ساندرا سامح، ويناقش العرض عددا من القضايا الإنسانية التي تخص المرأة في المجتمع، من داخل عالم السجن، وتنكشف الأسرار والخبايا وتظهر الصراعات بينهن، وفي شكل مونولوج تسرد السجينات حكاياتهن وأسباب دخولهن إلى السجن، وبمرور الوقت تتغير الأفكار وتتعلم كل منهن من الأخرى.


و"سجن النسا" تأليف فتحية العسال، وبطولة رنا جمال الدين، منار السيد، إيمان رضا، وفاء موسى، مي محروس، زهراء السيد، ياسمين عاطف، رحمة أيمن، رغدة أبو الخير، وأميرة إبراهيم، ديكور شادي قطامش، إضاءة محمد سعد، ملابس إيمان رضا، أشعار أحمد نجيب، موسيقى وألحان عبد الرحمن خليل، استعراضات شريف الغريب، ماكياچ نورهان أيمن، غناء أميرة إبراهيم.


أما العرض المسرحي الثاني بعنوان "القطة العامية" لفرقة البحيرة المسرحية، يناقش مجموعة من القضايا المجتمعية منها زواج القاصرات، التمييز بين الولد والبنت، ختان الإناث، والعديد من التغييرات التي تطرأ على المجتمع من خلال عرض تجارب شخصية بشكل عبثي ممزوج ببعض الرمزية والكوميديا السوداء، ويتم عرض ذلك من خلال مجموعة من الأطفال يلعبون لعبة، يظهر فيها حلم كل طفل، والذي يتم طمسه واحدا تلو الآخر بسبب الأهل والمجتمع.
و"القطة العامية" تأليف سامح عثمان ، بطولة إسراء هنيدي، حسن الشاعر، إبراهيم الرياني، كريم المولي، يوسف وليد، عمر معروف و ملك الجندي، مخرج مساعد زياد الصاوي، وحازم سمير، إضاءة محمد عفيفي، ألحان عصام علاء، موسيقى مروان سمير، ديكور أمنية وحنين الحناوي، إخراج جابر نصار.


ويقام "المهرجان الختامي لنوادي المسرح" بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح، ويشارك به هذا العام 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، يستمر عرضها حتى منتصف أكتوبر الحالي، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، كما تقام ورش عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح بعنوان "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصًا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.

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