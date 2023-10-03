عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تطلق ملتقى المرأة الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" 5 أكتوبر

صدى البلد

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني لإقامة الملتقى الـ 13 للمرأة الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" وذلك يوم 5 أكتوبر الحالى وتستمر فعالياته لمدة أسبوع، في قصر ثقافة العريش بمحافظة شمال سيناء.

يتضمن الأسبوع العديد من ورش الحرف البيئية والتراثية للمرأة والفتيات المشاركين من 6 محافظات حدودية هي: الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء، حيث يستهدف المشروع ثلاث فئات هي الأطفال والشباب والمرأة، والهدف العام للمشروع هو إعادة الوعي المعرفي للأسرة المصرية المكونة من الأب والأم والطفل أو الشاب من أجل الإسهام في بناء الشخصية المصرية ليصبح عنصرا فعالا في المجتمع.

txt

العثور على نبيذ عمره 5 آلاف في مصر.. خبير أثري يكشف مفاجأة| خاص

txt

بينهم عربي.. تعرف على أبرز المرشحين للفوز بنوبل في الآداب

ويعمل المشروع على دمج أبناء المحافظات الحدودية والنائية والتي تعاني من البعد الثقافي عن العاصمة، نسعى لأن يكون للمشروع تأثير على الأرض لذلك نتابع ما يجري خلال تنفيذ الفاعليات وتأثيرها الحقيقي وتقييمه والتعديلات والتطوير اللازم، وذلك من أجل تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة من أبرزها الدمج بين أبناء المحافظات، والخروج بالموهوبين والرعاية لهذه المواهب من خلال قصور الثقافة.

ويأتي استمرار إقامة المشروع بمدينة العريش، استمرارا لفعاليات الهيئة المكثفة بشمال سيناء ضمن خطة التنمية الثقافية للمحافظة وتزامنا مع ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، إلى جانب الاحتفال بسيناء بمناسبة 50 سنة على انتصار أكتوبر، ووصول الخدمة الثقافية للعريش، تنشيط الفاعليات الثقافية بها بعد عودة الأمن للمحافظة.

والمشروع يربط الإنسان ببلده، من خلال تقديم أسبوع مجاني يتضمن زيارات وندوات متنوعة، ويمكنه من خلال المهارات المكتسبة بالتدريب الجاد على مدار أسبوع الملتقى تنفيذ مشروع متناهي الصغر له عائد اقتصادي.

قصور الثقافة البعد الثقافى الهيئة العامة لقصور الثقافة الخدمة الثقافية الشخصية المصرية المحافظات الحدودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دراسة مرعبة.. كارثة تضرب 3 مدن عربية بعد دانيال وهذا موقف الإسكندرية

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

الاتفاق تم.. الأهلي يقترب من خطف أحمد فتوح في يناير

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

ناسا تكشف حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر

بعد عودة المدارس.. كيف تحمي ابنك من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا

هاني حتحوت يعلن خبر سارا لجماهير الزمالك

عبدالجليل: جمهور الزمالك يستحق الإشادة.. وموديست تنقصه الجاهزية البدنية للمشاركة مع الأهلي

حكاية وطن.. قرار رئاسي جديد بشأن الضحايا المصريين في ليبيا

«يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك».. هل تحوي بردة البوصيري على شرك؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتم تحضير فنجان قهوة في الفضاء؟.. لن تصدق

إزاي تفوقي بسرعة الصبح.. فيتامينات مهمة للأمهات في المدارس

العثور على نبيذ عمره 5 آلاف في مصر.. خبير أثري يكشف مفاجأة| خاص

بحضور أشرف زكي.. رضا البحراوي يحيي حفل انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

فيديو

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ