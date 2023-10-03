قصور الثقافة تطلق ملتقى المرأة الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" 5 أكتوبر

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني لإقامة الملتقى الـ 13 للمرأة الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" وذلك يوم 5 أكتوبر الحالى وتستمر فعالياته لمدة أسبوع، في قصر ثقافة العريش بمحافظة شمال سيناء.

يتضمن الأسبوع العديد من ورش الحرف البيئية والتراثية للمرأة والفتيات المشاركين من 6 محافظات حدودية هي: الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء، حيث يستهدف المشروع ثلاث فئات هي الأطفال والشباب والمرأة، والهدف العام للمشروع هو إعادة الوعي المعرفي للأسرة المصرية المكونة من الأب والأم والطفل أو الشاب من أجل الإسهام في بناء الشخصية المصرية ليصبح عنصرا فعالا في المجتمع.

ويعمل المشروع على دمج أبناء المحافظات الحدودية والنائية والتي تعاني من البعد الثقافي عن العاصمة، نسعى لأن يكون للمشروع تأثير على الأرض لذلك نتابع ما يجري خلال تنفيذ الفاعليات وتأثيرها الحقيقي وتقييمه والتعديلات والتطوير اللازم، وذلك من أجل تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة من أبرزها الدمج بين أبناء المحافظات، والخروج بالموهوبين والرعاية لهذه المواهب من خلال قصور الثقافة.

ويأتي استمرار إقامة المشروع بمدينة العريش، استمرارا لفعاليات الهيئة المكثفة بشمال سيناء ضمن خطة التنمية الثقافية للمحافظة وتزامنا مع ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، إلى جانب الاحتفال بسيناء بمناسبة 50 سنة على انتصار أكتوبر، ووصول الخدمة الثقافية للعريش، تنشيط الفاعليات الثقافية بها بعد عودة الأمن للمحافظة.

والمشروع يربط الإنسان ببلده، من خلال تقديم أسبوع مجاني يتضمن زيارات وندوات متنوعة، ويمكنه من خلال المهارات المكتسبة بالتدريب الجاد على مدار أسبوع الملتقى تنفيذ مشروع متناهي الصغر له عائد اقتصادي.