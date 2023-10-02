بينهم عربي.. تعرف على أبرز المرشحين للفوز بنوبل في الآداب

تستعد الأكاديمية السويدية للإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الأدب لعام 2023، تُمنح هذه الجائزة سنويًا منذ عام 1901 لكاتب قدم خدمة كبيرة للإنسانية من خلال عمل أدبي وعرف بـ"أظهر مثالية قوية" وفقًا لوصية ألفريد نوبل، تدير مؤسسة نوبل الجائزة، وتتألف اللجنة التي تمنح الجائزة من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الأكاديمية السويدية.

الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل

وفي يوم الخميس المقبل، الموافق 5 أكتوبر، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، ستعلن الأكاديمية السويدية اسم الفائز بجائزة نوبل في الأدب لعام 2023. سيتم منح الفائز قلادة ذهبية وشهادة تحمل اسمه، بالإضافة إلى مبلغ مالي ومكافأة مالية تعادل 11,659,016 كرونة سويدية. ستقدم الشهادة مباشرة من قبل ملك السويد.

تم تأسيس الجائزة السنوية من قبل السويدي الشهير ألفريد نوبل، الذي وثَّق وصيته في "النادي السويدي-النرويجي" في 27 نوفمبر 1895. تم منح جوائز نوبل في الكيمياء والأدب والسلام والفيزياء وعلم وظائف الأعضاء أو الطب لأول مرة في عام 1901. تُعتبر جوائز نوبل من أرفع الجوائز المرموقة الممنوحة في مجالاتها.

الاسماء المرشحة لجائزة نوبل

تضم قائمة المرشحين لجائزة نوبل العديد من الأسماء العالمية المعروفة في مجال الأدب والثقافة. لقد برزوا بأعمالهم المؤثرة، ومن بينهم: سلمان رشدي ونجوجي واثيونجو وستيفن كينج وجارييل لوتز وبيير ميشون وروبرت كوفر وهاروكي موراكامي وآن كارسون وهيلين سيكسوس وجامايكا كينكيد وجون فوس وليودميلا أوليتسكايا ومارجريت أتوود وماريز كوندي وميرسيا كارتارسكو وبيتر ناداس وكورماك مكارثي. وتتواجد من بين الأسماء العربية الكاتب الصومالي الكبير نور الدين فرح.