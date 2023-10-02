وضع 265 لوحة تعريفية ضمن مشروع حكاية شارع

قدمت وزارة الثقافة من بعد عام 2014، العديد من المشروعات التنموية والثقافية التي تساهم في بناء الإنسان وتأصيل الهوية الوطنية، ومن بين هذه المشروعات، مشروع حكاية شارع.

ولايزال الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، يستكمل مشروع "حكاية شارع" الذى مر على إطلاقه ست سنوات، ضمن مخطط ذاكرة المدينة ليحكى بالأساس تاريخ شخصيات بارزة تحمل شوارع العاصمة وأسماءهم منذ مئات السنين، من خلال لافتات جديدة تقدم في مقتطفات عن حياتهم.

وهو ما يسلط الأضواء على حياة مشاهير من علماء وساسة وزعماء، وضعت أسماؤهم على الكثير من الشوارع تخليدا وعرفانا بدورهم في نهضة مصر كل في مجاله، لتتحول اللافتات التي تعلو الأعمدة إلى عناوين كبيرة في كتب التاريخ، وشاهداً يؤرخ لحقب مختلفة من تاريخ مصر، كما يأتى مشروع حكاية شارع امتداد لرؤية الجهاز في الحفاظ على التراث العمرانى والمعمارى المتميز والحفاظ على التراث الثقافى ودوره في العمل على إحياء الذاكرة القومية والتاريخية للمجتمع المصرى.

ويشار إلى أن مشروع حكاية شارع ينفذ من قبل لجنة علمية متخصصة تبحث في أسماء الشوارع التي اشتهرت بها، ووضع نبذة مكثفة عن أهمية تلك الأسماء لتوضع على اللافتات في أماكنها.

فكرة المشروع

انطلاق فكرة المشروع من خلال وضع مجسم مكون من عمود ولافتة تحمل أسماء الشوارع ونبذة مختصرة لكل شخصية وذلك بهدف تعريف العابرين بشوارع القاهرة الخديوية بالأعلام الذين اطلقت أسماءهم على شوارع المدينة.

مراحل اطلاق مشروع حكاية شارع

خلال 2017، بدأ المشروع بتنفيذ المرحلة التجريبية بمنطقة "القاهرة الخديوية" بشوارع طلعت حرب، وشارع عبد الخالق ثروت وشارع شريف.

خلال 2018 ، بدأت المرحلة الأولى بمنطقة القاهرة الخديوية والزمالك وخلال تلك المرحلة تم تنفيذ عدد 29 شارعا بالقاهرة الخديوية وتنفيذ عدد 18 شارعا بالزمالك.

خلال 2019، تم تركيب لافتة حكاية شارع منطقة البورصة بشارع الشريفين، كما تم اطلاق المرحلة الثانية لمناطق حيث تم تنفيذ عدد 13 شارعا بجاردن سيتى وعدد 37 شارعا بمصر الجديدة وعدد 10 شوارع بالقاهرة التاريخية.

خلال 2020 اطلاق الموقع التجريبى للموقع الرسمي للمشروع واطلاق المرحلة الثالثة للمشروع بمدينة الإسكندرية لتنفيذ عدد 55 شارعا، كما تم تدشين خاصة QR عبر الموقع الرسمي للمشروع.

خلال عام 2022 ، اطلاق المرحلة الرابعة للمشروع بمحافظة الجيزة حى الدقى – حى العجوزة عدد 50 شارعا.

خلال 2023، اطلاق المرحلة الخامسة لمناطق مدينة نصر ومصر الجديدة عدد 50 شارعا.

وفى الوقت الحالي يعكف الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، لإطلاق المرحلة الجديدة للمشروع خلال هذا العام والعام المقبل في محافظة الإسكندرية ومحافظة بورسعيد وسيتم تنفيذ 50 لوحة .