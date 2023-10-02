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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ثقافة ليبتون: كيف صنع رجل أعمال فقير إمبراطورية الشاي

السير توماس ليبتون
السير توماس ليبتون

تحل اليوم الذكرى السنوية لميلاد رجل الأعمال وصانع الشاي الشهير سير توماس ليبتون، مؤسس العلامة التجارية المعروفة باسم شاي ليبتون. وُلد ليبتون في مايو عام 1848، وتوفي في أكتوبر عام 1931، وكان من أصل اسكتلندي.

تلقى توماس تعليمه في مدرسة قريبة من مدينة جلاسكو، حيث عاش هناك منذ عام 1853 حتى عام 1863. وعندما بلغ سن الثالثة عشرة، قرر أن يعمل كعامل بسيط في مطبعة لمساعدة والديه، وكان يحضر المدرسة في المساء. في عام 1847، استقروا والدي توماس في جلاسكو بحثًا عن حياة أفضل لأنفسهم ولعائلتهم الصغيرة. كان والده يعمل في السابق في وظائف مختلفة منذ عام 1840. وبعد استقرارهم في جلاسكو، قرروا فتح متجر لبيع الزبدة والبيض.

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تأسيس علامة شاي ليبتون


في عام 1864، كان ليبتون يعمل على متن سفينة تجارية تعمل بين جلاسكو وبلفاست في أيرلندا الشمالية. كان مشغوفًا بهذا العمل وخاصة بقصص البحارة الذين كانوا يحدثونه عن رحلاتهم إلى الولايات المتحدة. وفعليًا، قرر بعد ذلك السفر إلى الولايات المتحدة وقضى هناك خمس سنوات يعمل في مجالات متنوعة. عمل كعامل في مزرعة في ولاية فرجينيا، وكمحاسب في مزرعة لإنتاج الأرز في ولاية كارولينا الجنوبية، وكبائع من الباب إلى الباب في ولاية نيو أورليانز، وكعامل زراعة في نيوجيرسي، وكمساعد بقال في نيويورك. ثم عاد إلى بريطانيا في عام 1870 بعد قضاء خمس سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة والديه.

ليبتون

في العام التالي، قام بفتح أول متجر لبقالة بإسمه الخاص، وسرعان ما قام بتأسيس عدد كبير من المتاجر تحت اسم ليبتون. وصل عددها في ذلك الوقت إلى 300 متجر. وفي عام 1888، دخل ليبتون عالم صناعة الشاي، في ظل زيادة الطلب وانخفاض الأسعار في تلك الفترة. وفام بتأسيس العلامة التجارية ليبتون التي تستمر حتى اليوم.

قام بزيارة سيرلانكا وأبرم العديد من العقود التجارية مع جيمس تايلور، الذي قدم حدائق الشاي إلى سيرلانكا مع العمال الهنود، بدءًا من عام 1890، بدأت شركة ليبتون ببيع وتوزيع شاي سيلان في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

توماس ليبتون

تميز سير جيمس ليبتون في رياضة اليخوت، حيث فاز بكأس أمريكا لليخوت خمس مرات بين عامي 1899 و1930. هذا النجاح زاد من شهرة منتجه من الشاي، قبل إقامة كأس العالم لكرة القدم، تم تنظيم بطولتين تحت اسم "كأس السير توماس ليبتون" في عامي 1908 و1911. وفي عام 1905، قدم تبرعًا لإقامة مسابقة الكأس التي شهدت منافسة بين الأرجنتين وأوروجواي.

توماس ليبتون 

وقد قام سير توماس ليبتون بأعمال خيرية خلال الحرب العالمية الأولى، حيث ساعد المتطوعين من المنظمات الطبية. تم وضع صورته على غلاف مجلة تايم في 3 نوفمبر 1924. كان ليبتون دائمًا فخورًا بحياته وإنجازاته، ولكنه كان متواضعًا، مما جعله شخصًا شعبيًا لدى الناس.

 

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