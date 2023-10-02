كيف بدأ العبيد الأفارقة الحصول على حريتهم في أمريكا؟..تفاصيل تاريخية مدهشة

يصادف اليوم ذكرى ميلاد نات ترنر، المستعبد الأمريكي، الذي أحدث ثورة دموية غيرت مسار التاريخ في الولايات المتحدة، شهدت انتفاضة في مقاطعة ساوثهامبتون مصرع حوالي 55 شخصًا من البيض، وتعرض مئات آخرين من السود للضرب والاعتداء من قبل العنصريين البيض.

على الرغم من أن التمرد استمر لمدة 24 ساعة فقط، إلا أنه أحدث تأثيرًا كبيرًا في تشريعات الولايات المتحدة بحظر العبودية والتجمع والتعليم.

نات ترنر

ثورة نات ترنر

في نفس الوقت، رأى الأنصار الذين يؤيدون إلغاء عقوبة الإعدام أن نظام العبودية لا يمكن مبرره، وناقش المشرعون في ولاية فرجينيا حول الخطوات التي يجب اتخاذها، حصلت جماعة المؤيدين لتحرير العبيد على أصوات كافية للفوز، حسبما ذكره الكاتب باتريك برين في كتابه "يجب غمر الأرض بال.دم"، وهو كتاب يتناول تاريخ ثورة نات ترنر.

وفي النهاية، قررت ولاية فرجينيا والولايات الجنوبية الأخرى الإبقاء على نظام العبودية وتشديد السيطرة على حياة الأمريكيين الأفارقة، بما في ذلك منع التعليم ومحو الأمية.

في الجنوب قبل الحرب، كان حوالي 10% فقط من العبيد يجيدون القراءة والكتابة، وهذه النسبة كانت مرتفعة جدًا بالنسبة للمستعبدين الذين كانوا يفتقرون إلى التعليم. وكما لاحظ كلارنس لوسان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة هوارد، كان هناك اعتقاد متزايد بأن المستعبد المتعلم كان شخصًا خطيرًا.

تفسر سارة روث، أستاذة التاريخ في كلية ميريديث ومبدعة مشروع نات تورنر، أن ثورة 1831 أكدت هذا الاعتقاد. كان ترنر، الذي كان واعظًا متحمسًا، يعتمد على الرؤى الروحية وقدرته على قراءة الكتاب المقدس ليجد الدعم الإلهي في معركته ضد الظلم.

سيطر رجال الدين على السرد الكتابي بين المستعبدين غير المتعلمين، ولكن الأمريكيين السود المتعلمين مثل ترنر لم يشككوا في هذه النسخة "المطهر"من التاريخ" وبدلوا قراءته بطرق معينة تتناول العنف الثوري كوسيلة لتحقيق الحرية والتحرر.

على الرغم من أن ثورة نات ترنر لم تحقق أهدافها المباشرة وتم قمعها بسرعة، إلا أنها ألهمت العديد من الأمريكيين الأفارقة وساهمت في تعزيز النضال من أجل الحرية والمساواة. في السنوات التالية، شهدت الولايات المتحدة حركة انعتاق العبيد ونضالًا متواصلًا من أجل حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية.

تظل ثورة نات ترنر حدثًا هامًا في تاريخ العبودية والنضال من أجل الحرية في الولايات المتحدة. لا تزال لها تأثيرها على النقاشات الحالية حول العنصرية والعدالة الاجتماعية في البلاد.