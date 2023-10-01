سبب وفاة الكاتب السوري خالد خليفة

توفى اليوم الكاتب والروائي السوري البارزخالد خليفة عن عمر ناهز 59 عامًا، وفقًا لما أعلن عنه أصدقاؤه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

خالد خليفة هو روائي سوري وشاعر وكاتب سيناريو ومقالات أدبية ولد في 1 يناير 1964 في أورم الصغرى، حلب، سوريا، ودرس في جامعة حلب وحصل على ليسانس في القانون في عام 1988.

سبب وفاة الكاتب خالد خليفة

توفي الكاتب والروائي السوري خالد خليفة، السبت 30 سبتمبر 2023، عن عمر ناهز 59 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة.

وصدر له العديد من الأعمال الروائية والقصصية، منها "حارس الخديعة" و"دفاتر القرباط" و"مديح الكراهية" و"لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة" و"الموت عمل شاق".

كان خليفة من أبرز مناهضي النظام السوري، وظل في سوريا خلال سنوات الحرب الأهلية، وكتب عن معاناة الشعب السوري تحت وطأة القمع والحرب.

وأعرب خليفة مراراً عن قلقه من مستقبل سوريا، وقال في مقابلة صحفية عام 2022 إن "العالم يتمنى الآن لو تختفي سوريا لأنها أصبحت مزعجةً له"، لكنه أكد بأن سوريا "باقية وإن السوريين سيستعيدون في النهاية قرارهم الذي لا يملكه الآن، لا النظام ولا المعارضة".

ويعد خليفة أحد أهم روائيي سوريا في العصر الحديث، وقد حظيت أعماله بتقدير واسع من النقاد والقراء في العالم العربي.

الأثر الأدبي

ترك خالد خليفة أثرًا عميقًا في الأدب السوري والعربي، وقد تميزت أعماله بقدرتها على تصوير الواقع السوري بصدق وشفافية، وتناولت موضوعات اجتماعية وسياسية مهمة.

وكانت روايته "الموت عمل شاق" من أبرز أعماله، وقد حازت على العديد من الجوائز العربية والدولية.

الأثر السياسي

كان خالد خليفة من أبرز مناهضي النظام السوري، وقد عبّر عن موقفه المناهض للظلم والقمع في العديد من أعماله الأدبية.

وتعرض خليفة للمضايقات من قبل النظام السوري بسبب نشاطه السياسي، وقد اعتقل عدة مرات.