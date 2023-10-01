عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد أيام من رحيله.. صدور رواية وكسة الشاويش للروائي كمال رحيم

صدى البلد

بعد أيام من رحيله صدر حديثا عن دار الشروق رواية "وكسة الشاويش" للروائي كمال رُحيّم، متاحة في جميع فروع مكتبات الشروق والمكتبات الكبرى.

كان قد رحل عن عالمنا صباح الجمعة الماضية الروائى كمال رحيم، الحائز على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب، حسب ما نشر الكاتب محمد رفيع على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وقد أعلنت أسرة الكاتب والروائي الكبير كمال رحيم، موعد تلقي العزاء، اليوم الأحد بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

txt

اليوم.. بدء التقديم لجوائز الدولة التشجيعية والتفوق.. اعرف الشروط

txt

بكى بحرقة 4 أيام.. الراحل خالد خليفة: عودتي إلى حلب دمرت أحلام الطفولة

رواية وكسة الشاويش

ومما جاء في الرواية  "أنا عادل حسَّان العطفي..
كان أبي سيِّدًا من سادة الكون في نظري، صعبٌ عليَّ أن أراه ضئيلًا مكسورًا وكالمُذنب في يدِ امرأةٍ ولو كانت أمي. كان أبي شاويشًا، وكنتُ وقتها مشوَّشًا في فهمي لعلاقة أمي بالمدعوِّ الفار، مُشتَّتًا بين استنكارٍ وغضب، كان هذا عالَمي، عالَم الصغار ناقصـي الوعي، اُستثارُ فقط عندما يشاركني أحدٌ في أمي، كانت هذه مشكلتي؛ والآن كبرت بعض الشيء.. وصار غضبي غضبَ الصِّبْية الذين يخطون نحو سنِّ الشباب، بقي معي الاستنكار والغضب ولازماني منذ الصِّغَر، ولحق بهما التوجُّس ولحق بالغضب غضبٌ أشد، حتى بدأت المأساة...".

- «وكسة الشاويش» رواية تكشف عن تفاعلات نفسية وتشابكات مجتمعية ينسجها الكاتب الروائي الكبير كمال رحيم عبر لعبة سرد مثيرة مشغولة بأناقة مدهشة.

 عن المؤلف:

كمال رُحَيِّم؛ كاتبٌ وروائي، حاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، وقد صدرت له خمسة مؤلفات قانونية، وإحدى عشرة رواية؛ منها ثلاثية اليهود (المسلم اليهودي، وأيام الشتات، وأحلام العودة)، والتي تُرجمت إلى ثلاث لُغات (الإنجليزية، والألمانية، واللغة الأرمنية)، وقد حصل على العديد من الجوائز؛ منها: جائزة نادي القصة (أربع مرات؛ عن قِصَصه القصيرة)، وجائزة الدولة التشجيعية في الأدب سنة 2005، وجائزة اتحاد الكُتاب في الرواية سنة 2021، ثم جائزة الدولة التقديرية في الأدب سنة 2022 عن مُجمل أعماله.

#جديد_دار_الشروق

دار الشروق رواية الروائي كمال رحيم جائزة الدولة التقديرية رواية وكسة الشاويش يوم الأحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

جثة في منزل مهجور| القصة الكاملة لوفاة تلميذ على يد جاره بالمنوفية.. فيديو

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

كدمات وسحجات|القصة الكاملة لانقلاب أتوبيس مدرسة داخل مشروع صرف صحي بالمنوفية

بعد توجيهات السيسي| «تحويل العقد الدائم إلى جديد» مطلب برلماني لإنهاء أزمة الإيجار القديم

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

في حاجة في الفيديو.. لقاء سويدان توثق واقعة صفعها لـ ميدو عادل

ترشيحاتنا

في اليوم العالمي لها.. أسباب تحريم القهوة 400 عام.. فيديو

اعترافات مفاجئة من مساعد أنجيلا ميركل بشأن سياسات المستشارة الألمانية السابقة

كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو" أعلى فئة .. بهذا السعر

أخبار التوك شو|السيسي:مش هنسيب أهالينا اللي ظروفهم صعبة..ومفاجأة في سعر الذهب اليوم

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

ضجة بالسوشيال ميديا.. رجل أنهى حياة زوجته واحتفظ بجثتها 20 يوما بالدقهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتنام فى ثوانى.. وصفة طبيعية للتغلب على الأرق والقلق

ضجة بالسوشيال ميديا.. رجل أنهى حياة زوجته واحتفظ بجثتها 20 يوما بالدقهلية

بعد انفصالهما .. آخر صور لـ محمد رشاد برفقة غادة فتحي

مفاجأة غير متوقعة لعشاق الأميرة ديانا.. اعرف التفاصيل

فيديو

«كانت كده بقت كده» .. طفرة في قطاع الكهرباء خلال 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي |فيديوجراف

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ