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رئيس التحرير
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ثقافة

نورا ناجي: أصابني الاكتئاب بسبب رواية أطياف كاميليا.. ودرست علم النفس لشخصياتها

الكاتبة نورا ناجي
الكاتبة نورا ناجي

عبرت الكاتبة عن تقمصها لشخصيات رواية “أطياف كاميليا” لفترة من الزمن، وشعورها بالتبعثر و الاكتئاب كما انها أخذت الكثير من الوقت حتى تخرج من تأثير تقمصها للشخصيات.

نورا ناجي: رواية أطياف كاميليا مغامرة لجيل يعشق التشويق 

قالت الكاتبة نورا ناجي في ندوة أقيمت بصدى البلد رواية "أطياف كاميليا" كانت مغامرة، لان الرواية لها إيقاع هادئ  ونحن جيلًا يعشق التشويق والرعب والخيال العلمي والبوليسي، فتتناول الرواية فكرة امرأة تشعر بالتبعثر والانعزال في الحياة التي تعيشها في مدينة صغيرة، وتفقد نفسها نفسيًا ومعنويًا، ثم تتحول إلى شخصية أخرى.

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نورا ناجي: درست علم النفس وتقمصت شخصيات كاميليا

واستطردت نورا عندما جاءت الفكرة التي تدور حول تأثير البيئة والتساؤلات الوجودية على الإنسان وكيف يمكن لأمور صغيرة أن تغير حياته، استغرقت  الكثير من الوقت لبناء الرواية بشكل صحيح، فقمت بدراسة الشخصيات بعناية واستخدام اللغة المناسبة ودراسة العلم النفس بشكل مناسب، تقمصت شخصيات رواية "أطياف كاميليا"، كاميليا الشابة وكاميليا العمة.

وتابعت نورا ناجي في الرواية تقوم كاميليا الشابة برحلة بحث عن ماضي العمة لتفهم حياتها وتأخذ دروبًا مختلفة لكي لا تصبح نسخة مكررة منها، ويتناول الكتاب أيضًا تحولات العمة بشكل خاطئ والتناقضات وصداماتها في مدينة صغيرة تعيش فيها ومدينة كبيرة تحبها وتكرهها في نفس الوقت.

نورا ناجي: شعرت بالضياع والتمرد بسبب رواية أطياف كاميليا

وعبرت نورا عن تجربتها في تقمص شخصيات رواياتها، وقالت شعرت   بالضياع والتمرد والاكتئاب بعد انتهاء كتابة رواية "كاميليا"، حيث كنت أحيانًا امر على الأماكن التي وصفتها في الرواية أثناء التنقل، واشعر بتلك الشخصيات وكأنها تطاردني لفترة طويلة، وكان من الصعب التخلص من تأثيرها.

نورا ناجي أطياف كاميليا كاميليا الرواية صدى البلد علم النفس

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