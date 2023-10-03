جرجس شكرى يعتذر عن الاستمرار في أمانة النشر بقصور الثقافة

تقدم الشاعر جرجس شكري، أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بإعتذار، عن عدم الاستمرار في منصبه كأمين عام للنشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وكتب جرجس شكري عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: «هذا اعتذار عن عدم الاستمرار في مهمة أمين عام النشر أرسلته لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة الأستاذ عمرو البسيوني الأربعاء الماضى واتفقنا على اللقاء أمس وشكرته بعد مناقشة طويلة دارت بيننا، وهذا الاعتذار تأخر علي الأقل ثلاثة أشهر نظرًا للظروف التى مر بها النشر الموسم الماضي سواء الخاصة منها ممثلة في الممارسة الخاصة بالطباعة والتى امتدت الإجراءت القانونية الخاصة بها حتى شهر ديسمبر 2022 فلم نستطع البدء في الطباعة إلا بعد خمسة أشهر من بداية خطة العام الماضي، ثم توقفت الطباعة مرة أخري بسبب توقف دار الكتب عن منح أرقام الإيداع لمدة شهرين بعد معرض الكتاب، ورغم هذا صدرت مجموعة كبيرة من العناوين في معرض الكتاب، وقد قدمت تقريرًا لرئيس الهيئة السابق المخرج المسرحى هشام عطوة حول أسباب تأخير بعض السلاسل نظرا للظروف السابقة، ولم أرغب في تقديم هذا الاعتذار إلا بعد الوفاء قدرالمستطاع بالخطة السابقة، وبالفعل صدرت بعض العناوين في الأيام الماضية والعديد منها قيد الطبع وستصدر خلال الأيام القادمة».

وأضاف: «لذلك كان الأسبوع الماضي هو الوقت المناسب لهذه الخطوة التى تأخرت ثلاثة أشهر. وبهذا تنتهى سبع سنوات قضيتها في مشروع النشر كانت ثرية وممتعة وشاقة وسوف تظل رغم صعوبتها مرحلة مهمة في حياتي. كل الشكر والتقدير والعرفان لمن ساهم في هذا المشروع وشكرا لدعمكم لي في السنوات السابقة».