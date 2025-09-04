شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

كشف الفنان شريف إدريس لأول مرة عن سبب استبعاد الزعيم عادل إمام لأحد الممثلين من مسرحيته الأخيرة بودي جارد، كما أثبت براءة الزعيم بعد اتهامه أنه قام باستبعاده بسبب خفة دمه أكثر من الزعيم.



وكتب شريف إدريس كتب عبر حسابه على فيسبوك قائلاً: هناك ممثل زميل، كبير سنًا، ظل لسنوات يكرر أن أستاذ عادل إمام أخرجه من المسرحية لأنه كان يضحك أكثر منه. واليوم، ولأول مرة، أروي الواقعة الحقيقية التي عاصرها الكثيرون".

وأضاف: "أثناء إحدى ليالي العرض، ألقى هذا الممثل برقم هاتفه مكتوبًا في ورقة إلى إحدى المعجبات داخل القاعة أثناء تحية النهاية، وهو ما شاهده أحد أفراد الأمن وأبلغ به عادل إمام. وفي الليلة التالية، حضر الممثل إلى المسرح بصحبة سيدة في حالة غير لائقة، لتتضح أنها نفس الفتاة التي ألقى لها الرقم."

وتابع إدريس: "حينها، استدعى عادل إمام مساعده، وواجه الممثل بالواقعة، ليتخذ قراره الحاسم، وكانت تلك آخر ليلة له في المسرحية."

و اختتم : الوضع أصبح مستفزًا، ومن العيب أن يخرج زميل يكذب على الناس. احترام العمر والتجربة يفرض علينا قول الحقيقة."

مسرحية بودي جارد

الجدير بالذكر أن مسرحية "بودي جارد" استمر عرضها الجماهيري على خشبة المسرح 11 سنة متتالية مع بعض التغييرات في فريق العمل، و تم تصويرها عام 2009 ولكنها ظلت حبيسة الادراج الى ان تم عرض النسخة التلفزيونية منها الفترة الماضية على إحدى منصات العرض السعودية بعد طول انتظار.



المسرحية بطولة: عادل امام، رغدة، سعيد عبد الغني، عزت ابو عوف، فايق عزب، ضياء عبد الخالق، عماد زيادة، احمد التهامي، شريف ادريس، انتاج فرقة الفنانين المتحدين، تأليف: سمير خفاجة ويوسف معاطي، اخراج مسرحي رامي امام، واخرجها للتلفزيون احمد صقر.