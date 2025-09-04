قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير يوجه رسالة مؤثرة بشان ميسي
"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص
الأردن: العمل العربي المشترك ليس ترفًا في هذا الزمن الصعب
ينتمون لـ3 أحزاب.. أسماء الفائزين بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
أفضل سورة تقرأ في مولد النبي 2025.. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة
السيدة انتصار السيسي: لنتعلم من سيرة النبي الكريم قيم الرحمة والتسامح والمحبة
التضامن الاجتماعي والأوقاف تفتتحان مطبخ المحروسة للإطعام بمدينة طنطا
بوتين وشي على «مايكروفون ساخن»: حديث عن زرع الأعضاء والعيش حتى 150 عامًا
شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"
شوبير يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد ومصير عماد النحاس
المرأة المصرية القديمة حقوق وواجبات .. محاضرة لمؤسسة زاهي حواس الثلاثاء المقبل
بمناسبة المولد النبوى الشريف .. احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس
الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس
ميرنا محمود

كشف الفنان شريف إدريس لأول مرة عن سبب استبعاد الزعيم عادل إمام لأحد الممثلين من مسرحيته الأخيرة بودي جارد، كما أثبت براءة الزعيم بعد اتهامه أنه قام باستبعاده بسبب خفة دمه أكثر من الزعيم.

وكتب شريف إدريس كتب عبر حسابه على فيسبوك قائلاً: هناك ممثل زميل، كبير سنًا، ظل لسنوات يكرر أن أستاذ عادل إمام أخرجه من المسرحية لأنه كان يضحك أكثر منه. واليوم، ولأول مرة، أروي الواقعة الحقيقية التي عاصرها الكثيرون".

وأضاف: "أثناء إحدى ليالي العرض، ألقى هذا الممثل برقم هاتفه مكتوبًا في ورقة إلى إحدى المعجبات داخل القاعة أثناء تحية النهاية، وهو ما شاهده أحد أفراد الأمن وأبلغ به عادل إمام. وفي الليلة التالية، حضر الممثل إلى المسرح بصحبة سيدة في حالة غير لائقة، لتتضح أنها نفس الفتاة التي ألقى لها الرقم."

وتابع إدريس: "حينها، استدعى عادل إمام مساعده، وواجه الممثل بالواقعة، ليتخذ قراره الحاسم، وكانت تلك آخر ليلة له في المسرحية."

و اختتم : الوضع أصبح مستفزًا، ومن العيب أن يخرج زميل يكذب على الناس. احترام العمر والتجربة يفرض علينا قول الحقيقة."

مسرحية بودي جارد

الجدير بالذكر أن مسرحية "بودي جارد" استمر عرضها الجماهيري على خشبة المسرح 11 سنة متتالية مع بعض التغييرات في فريق العمل، و تم تصويرها عام 2009 ولكنها ظلت حبيسة الادراج الى ان تم عرض  النسخة التلفزيونية منها الفترة الماضية على إحدى منصات العرض السعودية بعد طول انتظار.


مسرحية بودي جارد

المسرحية بطولة: عادل امام، رغدة، سعيد عبد الغني، عزت ابو عوف، فايق عزب، ضياء عبد الخالق، عماد زيادة، احمد التهامي، شريف ادريس، انتاج فرقة الفنانين المتحدين، تأليف: سمير خفاجة ويوسف معاطي، اخراج مسرحي رامي امام، واخرجها للتلفزيون احمد صقر.

شريف ادريس عادل امام مسرحيه بودي جارد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

ارشيفية

والدتها سحبت منها التليفون.. تشريح جثة قاصر قفزت من الخامس بعين شمس

دولار امريكي

رسميا الان.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

وائل غنيم

بعد ختم 10 أجزاء من القرآن.. رسالة أمين الفتوى لوائل غنيم

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر يفتتح اللقاء المصري– الصيني بمكتبة مصر العامة اللقاء يجمع شباب نهرى النيل واليانغتسي للحوار حول التراث الثقافي

محافظ الأقصر يفتتح الحوار الدولي بين شباب مصر والصين حول التراث الثقافي

محافظ المنيا خلال الجوله

محافظ المنيا : حصر المساحات الخالية أسفل المحاور والكباري للاستغلال الأمثل

حملات تفتيشية في المنوفية

المنوفية: ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة وتحرير 32 محضرًا

بالصور

طريقة عمل طاجن الكبدة بالبصل والخضار في الفرن

طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل
طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل
طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل

البيئة بالشرقية تحرر157محضراً خلال التفتيش على 68منشأة غذائية وصناعية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

هل من الضروري غسل الموز قبل تناوله؟.. حماية المستهلك تحذر

مخاطر عدم غسل قشر الموز
مخاطر عدم غسل قشر الموز
مخاطر عدم غسل قشر الموز

احترس من القيام بها .. خطورة فقع البثور في "مثلث الخطر" بالوجه

هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟
هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟
هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟

فيديو

المتهم

القبض على سائق توك توك سرق مبلغا ماليا من داخل محل بالإسكندرية

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

المتهم

استخراج الجن وممارسة السحر.. القبض على دجال بالقاهرة

مرض فرط الحركة عند الفنانين

منهم كريم فهمي وسلوى محمد علي.. نجوم اكتشفوا إصابتهم بمرض ADHD

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد