ميدو عادل يروي سرّ لقائه بالزعيم عادل إمام «7 ساعات»

كشف الفنان ميدو عادل عن واحدة من أبرز ذكرياته مع الزعيم عادل إمام، حيث أوضح أنه قضى معه جلسة امتدت لما يقرب من سبع ساعات خلال تصوير مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، واصفًا إياه بـ"الحكّاء العظيم" الذي يعرف كيف يحتضن من يقدّرهم.

وأضاف ميدو عادل، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "كنا بنصور مسلسل (أستاذ ورئيس قسم)، في لوكيشن البيت، وأستاذ محمد أبو الوفا - الله يرحمه، يقوم بدور والدي، ومدام سميرة عبد العزيز العظيمة بدور والدتي، وقعدنا أنا وهو نتحدث.. وقتها فتحنا موضوع المسرح الفرنسي، لأنه عندما عرف أنني أحب المسرح، بدأ يحكي لي من أيام الجامعة".

وتابع ميدو عادل، قائلاً: "جلسنا سبع ساعات كاملة؛ ولأننا عملنا معًا كثيرًا، أحببنا بعض جدًا في التعامل.. هو حكّاء عظيم، وعندما يحب أحدًا يعرف كيف يحتضنه، عندما تجلس فقط لتسمع هؤلاء الأساتذة الكبار وتشاهد تاريخهم، تدرك أنك ما زلت في بداية الطريق".

قيمة خبرات الفنانين الكبار

وأوضح ميدو عادل، قيمة خبرات الفنانين الكبار، قائلاً: "أحيانًا هم لا يقدمون النصيحة بشكل مباشر، ولكن بمجرد أن تجلس مع أشخاص لديهم خبرة كبيرة وأسماء لامعة، تجد نفسك قد تعلمت منهم شيئًا".

وأشار ميدو عادل إلى شغفه بمشاهدة اللقاءات التلفزيونية القديمة لكبار النجوم، قائلاً: "أنا مدمن مشاهدة المواد القديمة، وهذه الحسنة الوحيدة في (يوتيوب)، أنني أستطيع أن أجد لقاءات لفريد شوقي وأشاهده وهو يتحدث عن تاريخه وحياته، وكذلك أستاذ عادل إمام وأستاذ كرم مطاوع وغيرهم من الكبار، تكتشف أن هناك جانبًا آخر غير ما عايشته معهم بشكل مباشر، هؤلاء كانوا يحبون المهنة جدًا، أحبوا النجومية وعرفوا كيف يحافظون عليها، لكنهم في الوقت نفسه أحبوا العمل بجدية شديدة، وهذه هي ميزة الجيل القديم.. كانوا يمتلكون المعادلة بين النجومية وحب المهنة، أما الآن فنحن نبحث عن النجومية أكثر من أي شيء آخر".