لم يتم قيده رسميا.. شوبير يكشف أزمة حمزة علاء مع ناديه الجديد
وزير الري: حريصون على التعاون مع السودان خاصة بمجال المياه
خبير اقتصادي: قادرون على استكمال مسيرتنا الناجحة دون اللجوء لبرنامج جديد مع صندوق النقد
احذر منها .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول حلوى المولد؟
استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط عراقيل إسرائيلية
عمر متولي يكشف عن الانتماء الكروي للزعيم عادل إمام
روسيا : سنصادر ممتلكات بريطانية وسنعوض ما فقدناه بأراضي أوكرانية
لطلاب المدارس .. ننشر توزيع مناهج العام الدراسي الجديد 2026 جميع الصفوف
مصريات وأجانب.. القبض على 6 فتيات يمارسن الرذيلة داخل نادٍ صحي بمصر الجديدة
حملات على أوكار الكيف .. مقتل 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ 86 مليون جنيه
وزير الإسكان: تخصيص 568 قطعة لمن تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية في الشروق
الحوثي يستهدف مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي
محافظات

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

صورة المجني عليه
صورة المجني عليه
أحمد بسيوني

في واقعة مأساوية هزّت قلوب الأهالي، شهدت منطقة شارع الترعة المردومة بالإسكندرية مقتل الشاب علاء عتمان في الأربعينات من عمره، وهو أب لثلاثة أبناء، ويعمل مقاولًا ويمتلك كافتيريا مع أسرته.

جريمة غدر والمجني عليه كان معروفًا بحُسن الخلق

الجريمة وقعت غدرًا عقب خروجه من منزله، حين نشبت مشادة مع جاره انتهت بجريمة قتل مروّعة، رغم أن الفقيد – بحسب شهادات أهالي المنطقة – كان معروفًا بحُسن الخلق وعدم وجود أي خلافات تُذكر، خاصة أن والد المتهم سبق له العمل معه.

نقل الجثمان إلى مستشفى النهار

على وقع صرخات الأهالي التي دوّت في المكان، جرى نقل الجثمان إلى مستشفى النهار تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثّف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط الجاني.

بداية الواقعة 

بدأت الواقعة عندما لقي شاب مصرعه طعنًا بسكين على يد عاطل، إثر مشاجرة بينهما في شارع الصفا والمروة بمنطقة الرمل شرقي الإسكندرية، بسبب خلافات مالية تتعلق بسمسرة عقارات.

تلقى قسم شرطة الرمل ثان إخطارًا من أحد المستشفيات الخاصة يفيد بوصول شاب مصابًا بجرح طعني، وفارق الحياة فور وصوله. 

عمولة سمسرة.. التحريات تكشف السبب

وانتقل ضباط المباحث إلى المستشفى، حيث تبين وجود جثة المجني عليه علاء عثمان السنوسي (43 عامًا)، مقيم بدائرة القسم، مصابًا بطعنة نافذة في الصدر من الناحية اليسرى.

مشادة تطورت إلى جريمة

وأكد شقيقه (47 عامًا – عامل)، في أقواله، أن مشادة كلامية نشبت بين القتيل والمتهم المدعو “جابر. م”، 66 عامًا، عاطل، بسبب خلاف حول مبلغ 220 ألف جنيه، قيمة عمولة سمسرة عقارية، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعنه بسكين أرداه قتيلًا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الاسكندرية شارع الترعة واقعة مأساوية الجريمة مقاول

