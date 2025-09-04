بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

في واقعة مأساوية هزّت قلوب الأهالي، شهدت منطقة شارع الترعة المردومة بالإسكندرية مقتل الشاب علاء عتمان في الأربعينات من عمره، وهو أب لثلاثة أبناء، ويعمل مقاولًا ويمتلك كافتيريا مع أسرته.

جريمة غدر والمجني عليه كان معروفًا بحُسن الخلق

الجريمة وقعت غدرًا عقب خروجه من منزله، حين نشبت مشادة مع جاره انتهت بجريمة قتل مروّعة، رغم أن الفقيد – بحسب شهادات أهالي المنطقة – كان معروفًا بحُسن الخلق وعدم وجود أي خلافات تُذكر، خاصة أن والد المتهم سبق له العمل معه.

نقل الجثمان إلى مستشفى النهار

على وقع صرخات الأهالي التي دوّت في المكان، جرى نقل الجثمان إلى مستشفى النهار تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثّف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط الجاني.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما لقي شاب مصرعه طعنًا بسكين على يد عاطل، إثر مشاجرة بينهما في شارع الصفا والمروة بمنطقة الرمل شرقي الإسكندرية، بسبب خلافات مالية تتعلق بسمسرة عقارات.

تلقى قسم شرطة الرمل ثان إخطارًا من أحد المستشفيات الخاصة يفيد بوصول شاب مصابًا بجرح طعني، وفارق الحياة فور وصوله.

عمولة سمسرة.. التحريات تكشف السبب

وانتقل ضباط المباحث إلى المستشفى، حيث تبين وجود جثة المجني عليه علاء عثمان السنوسي (43 عامًا)، مقيم بدائرة القسم، مصابًا بطعنة نافذة في الصدر من الناحية اليسرى.

مشادة تطورت إلى جريمة

وأكد شقيقه (47 عامًا – عامل)، في أقواله، أن مشادة كلامية نشبت بين القتيل والمتهم المدعو “جابر. م”، 66 عامًا، عاطل، بسبب خلاف حول مبلغ 220 ألف جنيه، قيمة عمولة سمسرة عقارية، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعنه بسكين أرداه قتيلًا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.