اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل مسنة داخل منزلها في منطقة عين شمس والتعدي على جثمانها لسرقتها.

مقتل مسنة في عسن شمس

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة عين شمس تضمن ورود بلاغا افاد بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها في منطقة عين شمس.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين قيام عاطل بالتعدي على المسنة لسرقة 300 جنيه من شقتها وقتلها ثم الاعتداء على جثمانها.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.