ادعوله ربنا يقومه بالسلامة.. تعرض محمد أوتاكا لوعكة صحية

محمد أوتاكا
محمد أوتاكا

كشفت سلمى الصوفي -زوجة الفنان محمد أوتاكا- عن تعرض زوجها لوعكة صحية، وذلك من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتبت زوجة محمد أوتاكا، عبر فيسبوك: «﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا﴾.. حبيبي و نور عيني ربنا يشفيك و يعافيك و يبعد عنك شرور الناس يارب». 

وتابعت زوجة محمد أوتاكا: «برجاء يا جماعه ادعو لاوتاكا ربنا يقومه بالسلامة لبيته و عياله ويبعد عنه المرض يارب». 

محمد أوتاكا 

كشف الفنان محمد أوتاكا عن السبب وراء تسميته بـ أوتاكا، قائلا: "أوتاكا كان لاعبا فى الإسماعيلى وقت بدايتى في المسرح، وكنت فى البداية والمخرج الراحل حسين محمود لم يتذكر اسمى باستمرار، فقام بالنداء علي وقال أوتاكاى، بالرغم من أن اسمى الحقيقى ياسر محمد فيصل".

وأضاف الفنان محمد أوتاكا، خلال استضافته فى برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دى إم سى"، أن الجميع أعجب باسم "اوتاكا".

وتابع: "عند عملى بالتلفزيون أرادوا أن يكتبوا الاسم أوتاكا، وكل ما كان يفرق لى هو اسم والدى، لأنه كان يحزن عند عدم رؤية اسمه فى التلفزيون، ومن هنا قررت أن أكتبه محمد أوتاكا".

وأشار الفنان محمد أوتاكا إلى أن رغم أن دوره فى مسلسل “هربانة منها” صغير ومنفصل، ولكنه يعلق فى أذهان الجمهور حتى الآن، مكملا: "اللى فرق معايا فى مسيرتى دورى فى مسلسل اللالالاند، وكنت أتحدث اللغة التونسية جيدا، لأنى كنت أتقابل كثيرا مع فرق تونسية فى مهرجانات دولية للمسرح".

وأكد الفنان محمد أوتاكا أنه عندما قابل التونسيين بعد المسلسل أبدوا إعجابهم بالدور ولغته وقالوا مازحين: "انت جمعت بين لغة الشرق والجنوب، ولم نستطع أن نحدد إلى من تنتمي".

محمد أوتاكا الفنان محمد أوتاكا زوجة محمد أوتاكا أعمال محمد أوتاكا أخبار محمد أوتاكا

