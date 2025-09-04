8 آلاف ضابط من 14 دولة يشاركون في مناورات عسكرية تقودها ألمانيا ببحر البلطيق

يشارك نحو 8 آلاف ضابط من 14 دولة في مناورات “كوادريجا” العسكرية التي تستمر لعدة أسابيع وتقودها ألمانيا في بحر البلطيق، بمشاركة جميع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) المطلة على البحر، إضافة إلى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.



وأكدت القوات المسلحة الألمانية، أن 40 سفينة و20 طائرة وأكثر من 1800 مركبة برية تشارك في التدريبات، التي انطلقت من ميناء روستوك، حيث حضر قادة عسكريون ألمان وسفراء من دول البلطيق لمتابعة التدريبات.

وقال رئيس أركان الجيش الألماني الجنرال كارستن بروير: “نحن نرى عن قرب اليوم ما يعنيه أن تتحمل ألمانيا مسؤولية دولية ملموسة”، وأن تكون “مركزًا موثوقًا لإمداد الناتو”، مشيرًا إلى أن “معظم طرق الإمداد إلى الجبهة الشرقية تمر عبر ألمانيا”.

وأضاف بروير أن جيشه “في حالة يقظة” مع استعداد روسيا وبيلاروس لإطلاق مناورات “زاباد” (الغرب) منتصف سبتمبر، مؤكدًا أن “التهديد لم يتغير، سواء كان هجينًا أو تقليديًا”.

وتعمل ألمانيا شأنها شأن باقي أعضاء (الناتو) على رفع إنفاقها العسكري. وتأمل برلين أن ينضم عشرات الآلاف من الجنود الجدد إلى الجيش الألماني، إذ أقرّت الحكومة في أواخر أغسطس مشروع قانون يهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع بزيادة عدد القوات من 182 ألفًا إلى 260 ألف جندي بحلول العقد المقبل.