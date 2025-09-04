قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
محافظ الشرقية: افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا خلال سبتمبر بتكلفة مليار جنيه
الرئيس السيسي يطمئن المصريين: رسائل قوية لمواجهة التحديات
العثور على جثة سيدة متحللة داخل بئر مياه في مدافن عرب المدابغ بأسيوط
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك: لا مكان للمتراخين.. والفرصة للأجهز والأكثر التزاما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

8 آلاف ضابط من 14 دولة يشاركون في مناورات عسكرية تقودها ألمانيا ببحر البلطيق

8 آلاف ضابط من 14 دولة يشاركون في مناورات عسكرية تقودها ألمانيا ببحر البلطيق
8 آلاف ضابط من 14 دولة يشاركون في مناورات عسكرية تقودها ألمانيا ببحر البلطيق
أ ش أ

يشارك نحو 8 آلاف ضابط من 14 دولة في مناورات “كوادريجا” العسكرية التي تستمر لعدة أسابيع وتقودها ألمانيا في بحر البلطيق، بمشاركة جميع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) المطلة على البحر، إضافة إلى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.


وأكدت القوات المسلحة الألمانية، أن 40 سفينة و20 طائرة وأكثر من 1800 مركبة برية تشارك في التدريبات، التي انطلقت من ميناء روستوك، حيث حضر قادة عسكريون ألمان وسفراء من دول البلطيق لمتابعة التدريبات.
وقال رئيس أركان الجيش الألماني الجنرال كارستن بروير: “نحن نرى عن قرب اليوم ما يعنيه أن تتحمل ألمانيا مسؤولية دولية ملموسة”، وأن تكون “مركزًا موثوقًا لإمداد الناتو”، مشيرًا إلى أن “معظم طرق الإمداد إلى الجبهة الشرقية تمر عبر ألمانيا”.
وأضاف بروير أن جيشه “في حالة يقظة” مع استعداد روسيا وبيلاروس لإطلاق مناورات “زاباد” (الغرب) منتصف سبتمبر، مؤكدًا أن “التهديد لم يتغير، سواء كان هجينًا أو تقليديًا”. 
وتعمل ألمانيا شأنها شأن باقي أعضاء (الناتو) على رفع إنفاقها العسكري. وتأمل برلين أن ينضم عشرات الآلاف من الجنود الجدد إلى الجيش الألماني، إذ أقرّت الحكومة في أواخر أغسطس مشروع قانون يهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع بزيادة عدد القوات من 182 ألفًا إلى 260 ألف جندي بحلول العقد المقبل.

مناورات عسكرية ألمانيا حلف شمال الأطلسي القوات المسلحة الألمانية بحر البلطيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

إزالة التعديات

جهاز القاهرة الجديدة ينفذ حملات للمخالفات وإزالة التعديات بالتجمعات الثلاثة

وزير الإسكان

وزير الإسكان: 275 ألف م3/يوم حجم الطاقة التصميمية لمحطات تحلية مياه البحر بمطروح

سلامة الغذاء

بعد رصد شكوى مواطن.. سلامة الغذاء تتخذ إجراءات قانونية تجاه أحد المطاعم

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

شذى
شذى
شذى

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

فيديو

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد