وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

اسماء محمد

 أثار رحيل جورجيو أرماني مصمم الأزياء العالمي حالة من الحزن في العالم.

أعلنت مجموعة أرمانى في بيان لها اليوم عن وفاة جورجيو أرماني عن عمر يناهز ال 91 عام.

مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني

معلومات عن جورجيو ارماني 


مصمم ازياء عالمى ايطالي الجنسية.
صاحب مجموعة كبيرة للازياء تحقق مكانة كبيرة وسط الشركات العالمية.

يلقب جورجيو ارماني بأنه مصمم الازياء الأيقوني وتناول كل جوانب الحياة ليخرج بأفكار استثنائية سبقت عصره مما حقق له مكانة كبيرة.

كان له دور مجمتعى كبير حيث كان حريص على التواصل مع الناس وتلبية احتياجات المجتمع وصنع حوارا مفتوحا مع الجمهور خاصة أهل ميلانو.
ولد جورجيو أرماني عام 1934 في شمال إيطاليا.

ولم يظهر اهتمامًا مهنيًا بعالم الموضة حتى العام 1957، أي بعد 
درس الطب جورجيو ارماني الطب قبل دخول عالم الأزياء والموضة.

بدأ العمل في مجال الأزياء والموضة عندما عمل كمنسّق نوافذ العرض في المتجر الكبير  La Rinascente""

أول شركة أسسها في مجموعة ارمانى كانت منذ حوالى خمسين عام.
 

اهتم على إيصال رسالة من خلال الازياء حيث كان لديه موقفا محايدا تجاه الجنسين لذا سعى لتقليل القسوة في صورة الرجل وتقليل الضعف في صورة المرأة.

حصل على جوائز عديدة منها وسام الاستحقاق برتبة ضابط كبير لجمهورية إيطاليا، كما حصل جورجيو ارماني على جائزة الإنجاز مدى الحياة من قبل مجلس مصممي الأزياء الأمريكيين.

حصل جورجيو ارماني على لقب سفيراً للنوايا الحسنة لوكالة الأمم المتحدة للاجئين.

