عاجل
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
محافظ الشرقية: افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا خلال سبتمبر بتكلفة مليار جنيه
الرئيس السيسي يطمئن المصريين: رسائل قوية لمواجهة التحديات
العثور على جثة سيدة متحللة داخل بئر مياه في مدافن عرب المدابغ بأسيوط
فن وثقافة

دخلت المستشفى بسبب حقن التجميل .. تفاصيل حالة دانا حمدان الصحية

دانا حمدان
دانا حمدان
قسم الفن

نشرت الفنانة دانا حمدان، عدة مقاطع فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، كشفت من خلالها تفاصيل أزمتها الصحية التي تعرضت لها بسبب حقن التجميل، خلال الفترة الماضية. 

وقالت دانا حمدان، عبر إنستجرام، إنها حصلت على عرض من إحدى عيادات التجميل لحقن محفز للكولاجين، بعد إقناعها العيادة بأنه لن يحدث تغير في الملامح، ما جعلها تقدم على هذه الخطوة. 

وأوضحت دانا حمدان، أنها تفاجأت بنتيجة عكسية وتغيرت ملامح وجهها بشكل لا يعجبها، وتطور بها الأمر للدخول إلى المستشفى من شدة الألم في الوجه، مؤكدة استمرار معاناتها مع هذا الوضع طيلة الشهر الماضي.

وناشدت دانا حمدان، نقابة الأطباء بمراجعة هذه العيادات والتأكد من أن من يعملون فيها يحملون شهادات أم أنهم مجرد متدربين، للحفاظ على سلامة من يدخلونها. 

أعمال دانا حمدان 

من جهة أخرى، تشارك الفنانة دانا حمدان كضيف شرف في فيلم “صقر وكناريا” حيث تجسد خلال الأحداث شخصية صديقة النجمة يسرا اللوزي.

" صقر وكناريا " بطولة الفنان محمد إمام، الذي يتعاون لأول مرة مع الفنان شيكو في عمل سينمائي مميز من تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي، إنتاج وائل عبد اللة ويشاركه باقة من ألم النجوم منهم يسرا اللوزي ، إنتصار ، يارا السكري.

تدور أحداث الفيلم حول الصراع بين الخير والشر وذلك متمثل في صديقان مختلفان يسلك كل منهما طريقا مغايرا للأخر في إطار درامي ملئ بالتجارب الإنسانية و الكوميديا الخفيفه

جدير بالذكر أن الفنانة دانا حمدان من فتيات جيلها اللاتي حظين بالمشاركة مع الأيقونة عادل إمام في بداية ظهورها في مسلسل العراف وهو  إخراج رامي إمام، تأليف يوسف معاطي، بينما أتجهت مؤخرا لصناعة المحتوي الهادف عبر مواقع التواصل الإجتماعي لتحتل مكانة خاصة في قلوب جمهورها.

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

