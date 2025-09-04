غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

يعد ورق السدر من أشهر المواد الطبيعية المستخدمة في علاج مشاكل البشرة والشعر خاصة التساقط الشديد أو الصلع الوراثي.



ووفقا لما جاء في موقع sweethealth نكشف لكم أهم فوائد ورق السدر الصحية.

صحة الجهاز الهضمي

استُخدمت شجرة السدر لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والإمساك وقرحة المعدة وتحتوي أوراق السدر على مركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات والميكروبات، مما يُساعد على تقليل التهاب الجهاز الهضمي وقتل البكتيريا الضارة.

صحة الجلد

استُخدمت شجرة السدر لقرون لعلاج مختلف الأمراض الجلدية، مثل الأكزيما والصدفية وحب الشباب وتحتوي أوراق شجرة السدر على مركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات، مما يُساعد على تخفيف التهاب الجلد وتهدئة التهيج.

دعم الجهاز المناعي

ثبت أن شجرة السدر تتمتع بخصائص مُعززة للمناعة و تحتوي الشجرة على مركبات تُحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي ضرورية لمكافحة العدوى والأمراض.

خصائص مضادة للأكسدة

تحتوي شجرة السدر على مركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة و تساعد هذه المركبات على حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي، الذي قد يُلحق الضرر بالخلايا ويؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة.