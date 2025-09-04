قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تسقط أكبر منصة بث رياضي مقرصنة في العالم | ضربة حاسمة لحماية المحتوى الرقمي.. خبير يعلق
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جنوب شرقي أفغانستان
الصور الأولى لحادث اصطدام قطار ركاب بسيارة نقل مياه بمدينة الضبعة
إعلام إسرائيلي: غارات جوية الأسبوع المقبل على غزة يتبعها اجتياح بري
سوريا .. مقتل شخص في استهداف مسيّرة على طريق مطار حلب
متحدث الصحة يكشف أسباب تحويل إدارة مستشفى للتحقيق
زواج عرفي وتعذيب مستمر.. تفاصيل مقـ.تل صغير على يد زوج والدته في شبين القناطر
ترامب يهاجم صحفيًا في المكتب البيضاوي بعد سؤال عن بوتين وأوكرانيا
مصطفى بكري: 12 ألف متقدم لإعلان وظائف شبكة قناة صدى البلد
مصطفى بكري: لدينا جيش وطني قوي لا يقبل التفريط في أرضه
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بعد رحلة علاجها.. أنغام تلتقي بجمهورها في هذا الموعد

سعيد فراج

أكدت الفنانة أنغام -عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام- على موعد حفلها الغنائي الأول بعد التعافي من الوعكة الصحية، والمرتقب في لندن، يوم 23 سبتمبر المقبل. 

وشاركت أنغام، بيان الشركة المنظمة لحفلها في لندن، وجاء فيه: «تفخر لايف نيشن والفنانة أنغام بالإعلان عن عودة النجمة الكبيرة إلى المسرح بواحدة من أروع الحفلات المنتظرة، على خشبة الصرحالعريق رويال ألبرت هول في لندن، وذلك يوم 23 سبتمبر.. هذا الحفل الاستثنائي يجسد العودة القوية لأنغام بعد رحلتها العلاجية الصعبة، لتكون ليلة مليئة بالموسيقى والمشاعر والفرحتسجل في ذاكرة محبيها إلى الأبد.. وتتوجه أنغام بدعوة صادقة ومفعمة بالحب إلى جميع عشاقها ومحبي الفن للانضمام إليها في هذه الأمسية التي تعود فيها إلى الأضواء أقوى من أي وقت مضى». 

منشور أنغام 

عودة أنغام 

شاركت الفنانة أنغام، فيديو من حفل فرقة كايروكي، في ختام مهرجان العلمين الجديدة، عبر حسابها على انستجرام.

وعلّقت أنغام عبر خاصية الاستوري، بعدما وجه أمير عيد تحية لها متمنيا دوام الصحة، وكتبت: «ألف شكر.. فعلًا حفلة متتنسيش».

وشهد حفل فريق كايروكي، بمهرجان العلمين الجديدة 2025، حضور النجمة أنغام، كأول ظهور لها بعد رحلة علاجها في ألمانيا.

وكانت قد نشرت المطربة أنغام، رسالة صوتية لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، لطمأنة جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا.

ودخلت أنغام في نوبة بكاء أثناء حديثها، قائلة:" بشكركم من كل قلبي وأنتوا دعيتوا وربنا استجاب ودعاؤكم كان الدواء".

وقالت أنغام :" أنا ببكي من فرحتي وشكري لله ولجمهوري.. وأنتوا دعيتوا لأم اتمنت إنها تكمل عشان ولادها".

وتابعت أنغام “ كان كل خوفي إني أسيب ولادي وأنا مش عايزة حاجة من الدنيا وكنت بدعي ربنا إني أرجع وأكمل مع ولادي”.

وأكملت :"  أنا مريت بمحنة صعبة وشديدة وشكرا لله ولزمايلي وصحابي وجمهوري ".

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

هل احتفل الصحابة بالمولد النبوي بعد موت النبي؟.. الإفتاء ترد

خالد الجندي: السنة النبوية وحي من الله لرسوله الكريم

مشيخة الطرق الصوفية تنظم حفلا بذكرى المولد النبوي بعد صلاة المغرب

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

ليه كل أصحابي عندهم بابا وأنا لأ؟.. أرملة حلمي بكر تكشف عن وجع بنتها

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

