بعد رحلة علاجها.. أنغام تلتقي بجمهورها في هذا الموعد

أكدت الفنانة أنغام -عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام- على موعد حفلها الغنائي الأول بعد التعافي من الوعكة الصحية، والمرتقب في لندن، يوم 23 سبتمبر المقبل.

وشاركت أنغام، بيان الشركة المنظمة لحفلها في لندن، وجاء فيه: «تفخر لايف نيشن والفنانة أنغام بالإعلان عن عودة النجمة الكبيرة إلى المسرح بواحدة من أروع الحفلات المنتظرة، على خشبة الصرحالعريق رويال ألبرت هول في لندن، وذلك يوم 23 سبتمبر.. هذا الحفل الاستثنائي يجسد العودة القوية لأنغام بعد رحلتها العلاجية الصعبة، لتكون ليلة مليئة بالموسيقى والمشاعر والفرحتسجل في ذاكرة محبيها إلى الأبد.. وتتوجه أنغام بدعوة صادقة ومفعمة بالحب إلى جميع عشاقها ومحبي الفن للانضمام إليها في هذه الأمسية التي تعود فيها إلى الأضواء أقوى من أي وقت مضى».

منشور أنغام

عودة أنغام

شاركت الفنانة أنغام، فيديو من حفل فرقة كايروكي، في ختام مهرجان العلمين الجديدة، عبر حسابها على انستجرام.

وعلّقت أنغام عبر خاصية الاستوري، بعدما وجه أمير عيد تحية لها متمنيا دوام الصحة، وكتبت: «ألف شكر.. فعلًا حفلة متتنسيش».

وشهد حفل فريق كايروكي، بمهرجان العلمين الجديدة 2025، حضور النجمة أنغام، كأول ظهور لها بعد رحلة علاجها في ألمانيا.

وكانت قد نشرت المطربة أنغام، رسالة صوتية لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، لطمأنة جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا.

ودخلت أنغام في نوبة بكاء أثناء حديثها، قائلة:" بشكركم من كل قلبي وأنتوا دعيتوا وربنا استجاب ودعاؤكم كان الدواء".

وقالت أنغام :" أنا ببكي من فرحتي وشكري لله ولجمهوري.. وأنتوا دعيتوا لأم اتمنت إنها تكمل عشان ولادها".

وتابعت أنغام “ كان كل خوفي إني أسيب ولادي وأنا مش عايزة حاجة من الدنيا وكنت بدعي ربنا إني أرجع وأكمل مع ولادي”.

وأكملت :" أنا مريت بمحنة صعبة وشديدة وشكرا لله ولزمايلي وصحابي وجمهوري ".