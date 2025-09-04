في نص ساعة اعملى حلاوة المولد .. سمسمية وحمصية وفولية

تعد السمسمية والحمصية والفولية من أشهر أنواع حلوى المولد النبوي حيث أنها من الأصناف التراثية التى لايمكن أن تخلو منها أى علبة حلاوة المولد.
نعرض لكم طريقة عمل السمسية والحمصية والفولية من خلال خطوات الشيف شربيني صاحب برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير حلاوة المولد
مكونات السمسمية
كيلو سمسم
300 جرام سكر
500 جرام جلوكوز
زيت
ماء
مقادير الحمصية
كيلو حمص
300 جرام سكر
500 جرام عسل جلوكوز
ماء
زيت
مقادير الفولية
كيلو فول سوداني
300 جرام سكر
500 جرام عسل جلوكوز
ماء
زيت
طريقة عمل حلاوة المولد
احضرى 3 طاسات ثقيلة وضعي في كل منها نوع من الحبوب مختلف من السمسم والحمص والفول وادخليهم الفرن.
أذيبي السكر الخاص بكل نوع مع كمية العسل الخاصة به في حلة منفصلة على النار مع قليل من الماء.
قلبي المكونات حتى يتكون عرق ثم ضعي في كل حلة نوع المكسرات أو الحبوب المفضل وانزلي الخليط من على النار وضعيه في صينية عريضة مدهونة بزيت.
افردي كل خليط على حدى بالنشابة حتى يتساوى السطح ثم قطعيه بالسكينة مستطيلات ويحفظ في مكان مناسب ويقدم عند الرغبة.