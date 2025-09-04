قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

في نص ساعة اعملى حلاوة المولد .. سمسمية وحمصية وفولية

حلاوة المولد
حلاوة المولد
اسماء محمد

تعد السمسمية والحمصية والفولية من أشهر أنواع حلوى المولد النبوي حيث أنها من الأصناف التراثية التى لايمكن أن تخلو منها أى علبة حلاوة المولد.

نعرض لكم طريقة عمل السمسية والحمصية والفولية من خلال خطوات الشيف شربيني صاحب برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

شراء حلوى المولد النبوي

مقادير حلاوة المولد 

 

مكونات السمسمية 

كيلو سمسم 

300 جرام سكر 

500 جرام جلوكوز

زيت 

ماء

مقادير الحمصية

كيلو حمص

300 جرام سكر

500 جرام عسل جلوكوز

ماء

زيت

مقادير الفولية 

كيلو فول سوداني

300 جرام سكر 

500 جرام عسل جلوكوز

ماء 

زيت 

طريقة عمل الحمصية

طريقة عمل حلاوة المولد 

احضرى 3 طاسات ثقيلة وضعي في كل منها نوع من الحبوب مختلف من السمسم والحمص والفول وادخليهم الفرن.

أذيبي السكر الخاص بكل نوع مع كمية العسل الخاصة به في حلة منفصلة على النار مع قليل من الماء.

قلبي المكونات حتى يتكون عرق ثم ضعي في كل حلة نوع المكسرات أو الحبوب المفضل وانزلي الخليط من على النار وضعيه في صينية عريضة مدهونة بزيت.

افردي كل خليط على حدى بالنشابة حتى يتساوى السطح ثم قطعيه بالسكينة مستطيلات ويحفظ في مكان مناسب ويقدم عند الرغبة.

أفضل طريقة لتخزين الفولية بعد التحضير
حلاوة المولد طريقة عمل حلاوة المولد حلوى المولد طريقه عمل السمسمية طريقه عمل الفولية طريقه عمل الحمصية الشيف شربيني

