في نص ساعة اعملى حلاوة المولد .. سمسمية وحمصية وفولية

تعد السمسمية والحمصية والفولية من أشهر أنواع حلوى المولد النبوي حيث أنها من الأصناف التراثية التى لايمكن أن تخلو منها أى علبة حلاوة المولد.

نعرض لكم طريقة عمل السمسية والحمصية والفولية من خلال خطوات الشيف شربيني صاحب برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير حلاوة المولد

مكونات السمسمية

كيلو سمسم

300 جرام سكر

500 جرام جلوكوز

زيت

ماء

مقادير الحمصية

كيلو حمص

300 جرام سكر

500 جرام عسل جلوكوز

ماء

زيت

مقادير الفولية

كيلو فول سوداني

300 جرام سكر

500 جرام عسل جلوكوز

ماء

زيت

طريقة عمل حلاوة المولد

احضرى 3 طاسات ثقيلة وضعي في كل منها نوع من الحبوب مختلف من السمسم والحمص والفول وادخليهم الفرن.

أذيبي السكر الخاص بكل نوع مع كمية العسل الخاصة به في حلة منفصلة على النار مع قليل من الماء.

قلبي المكونات حتى يتكون عرق ثم ضعي في كل حلة نوع المكسرات أو الحبوب المفضل وانزلي الخليط من على النار وضعيه في صينية عريضة مدهونة بزيت.

افردي كل خليط على حدى بالنشابة حتى يتساوى السطح ثم قطعيه بالسكينة مستطيلات ويحفظ في مكان مناسب ويقدم عند الرغبة.